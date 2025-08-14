Эти летние привычки тихо "убивают" ваш аккумулятор

Как уберечь аккумулятор в жаркую пору

Большинство водителей привыкли считать, что основные проблемы с аккумулятором возникают зимой. Но лето также создает немало рисков для этого недешевого компонента.

Если в жару батарея уже проявляет признаки неисправности - это сигнал, что ее состояние далеко от идеального. И спасти ее от списания в лом помогут элементарный контроль и профилактика - которые летом не менее важны, чем в морозы.

Зимой любые недостатки АКБ проявляются сразу - промороженный двигатель запускается труднее, и слабый аккумулятор быстро выдает себя. А вот летом даже батарея с проблемами может справляться со своими функциями, не вызывая подозрений.

Таким образом, легкий запуск двигателя и минимальная нагрузка на электросистему маскируют недозаряд, сульфатацию и другие процессы, которые постепенно разрушают батарею. И как следствие - преждевременная замена, которая может существенно ударить по бюджету.

Фото: элементарное внимание к батарее может продлить ее безпроблемную службу как минимум на сезон (unsplash.com)

Чем опасно лето для АКБ?

В отличие от зимы, летом главная угроза для АКБ - не в том, что она отдает много энергии, а в условиях, в которых она работает.

Свинцово-кислотные аккумуляторы чувствительны к температуре. Лучше всего они функционируют при +20...+25 °C. Низкие температуры замедляют химические процессы, затрудняя заряд и отдачу тока. А вот чрезмерное тепло, наоборот, ускоряет реакции, но при этом сокращает срок службы батареи.

Основные летние факторы, которые негативно влияют на аккумулятор, следующие:

- Чрезмерный нагрев. В жару температура под капотом может достигать 100 °C. Это вредно для АКБ, но избежать этого практически невозможно.

- Недозаряд из-за неисправности генератора. Летом запуск двигателя легкий, поэтому водитель может не заметить, что АКБ постоянно недозаряжена. Это приводит к сульфатации пластин и постепенной потере емкости. Не ленитесь регулярно проверять уровень заряда - то есть напряжение на клеммах после ночного отдыха машины (должно быть не менее 12,5 вольт).

- Саморазряд во время простоя. В жару батарея быстрее теряет заряд, даже когда авто не используется. Это может привести к хроническому полуразряженному состоянию и сульфатации пластин. Чтобы избежать этого, следует поддерживать чистоту корпуса АКБ - если ездить с грязной батареей, токи утечки будут особенно велики.

- Глубокий разряд АКБ. Во время отдыха, при неработающем двигателе на машине бывает активировано много мощных устройств – свет, холодильник, мощная аудиосистема. В тёплую погоду двигатель запустится и от посаженного аккумулятора, но не факт, что он подзарядится на 100% в течение следующей поездки. Результат – та же сульфатация и скорый выход АКБ из строя.

- Неисправность регулятора напряжения. В жару он может начать подавать чрезмерное напряжение, что приводит к перезаряду батареи. Водитель этого не замечает, но имеет следствие - преждевременный выход батареи из строя. Признаком перезаряда могут быть частые перегорания ламп, а вообще при каждом визите на СТО просите электрика провести экспресс-диагностику - это быстро и недорого.

- Испарение воды из электролита. Из-за перегрева вода из электролита испаряется, оголяя пластины. Это приводит к ухудшению отдачи аккумулятора. Даже в необслуживаемых батареях часто есть пробки, через которые можно долить дистиллированную воду. Периодически проверять ее уровень не составит труда - на полупрозрачном корпусе обычно есть метки.

Вывод

Если автомобиль не очень старый и в целом имеет неплохое состояние, контроль за состоянием аккумулятора не будет обременительным. Во-первых, заказывайте проверку электрооборудования при плановом ТО, во-вторых, просите мастеров замерять напряжение на клеммах при каждом посещении СТО.

И в-третьих - совсем не трудно иногда делать замер самому, приобретя в супермаркете простенький тестер-мультиметр.