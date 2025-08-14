ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти летние привычки тихо "убивают" ваш аккумулятор

Четверг 14 августа 2025 14:00
UA EN RU
Эти летние привычки тихо "убивают" ваш аккумулятор Фото: даже на исправном автомобиле аккумулятор может отказать из-за халатности водителя (bosch-automotive.com)
Автор: Игорь Широкун

Один из типичных сюрпризов лета - ни с того ни с сего, без предупреждения и намеков выходит из строя аккумуляторная батарея. Причем часто недешевую замену АКБ провоцирует сам водитель. Что мы делаем не так с теми батареями?

Об ошибочных действиях водителя летом, которые приводят к преждевременному выходу аккумулятора из строя, читайте в материале РБК-Украина.

Как уберечь аккумулятор в жаркую пору

Большинство водителей привыкли считать, что основные проблемы с аккумулятором возникают зимой. Но лето также создает немало рисков для этого недешевого компонента.

Если в жару батарея уже проявляет признаки неисправности - это сигнал, что ее состояние далеко от идеального. И спасти ее от списания в лом помогут элементарный контроль и профилактика - которые летом не менее важны, чем в морозы.

Зимой любые недостатки АКБ проявляются сразу - промороженный двигатель запускается труднее, и слабый аккумулятор быстро выдает себя. А вот летом даже батарея с проблемами может справляться со своими функциями, не вызывая подозрений.

Таким образом, легкий запуск двигателя и минимальная нагрузка на электросистему маскируют недозаряд, сульфатацию и другие процессы, которые постепенно разрушают батарею. И как следствие - преждевременная замена, которая может существенно ударить по бюджету.

Эти летние привычки тихо &quot;убивают&quot; ваш аккумулятор

Фото: элементарное внимание к батарее может продлить ее безпроблемную службу как минимум на сезон (unsplash.com)

Чем опасно лето для АКБ?

В отличие от зимы, летом главная угроза для АКБ - не в том, что она отдает много энергии, а в условиях, в которых она работает.

Свинцово-кислотные аккумуляторы чувствительны к температуре. Лучше всего они функционируют при +20...+25 °C. Низкие температуры замедляют химические процессы, затрудняя заряд и отдачу тока. А вот чрезмерное тепло, наоборот, ускоряет реакции, но при этом сокращает срок службы батареи.

Основные летние факторы, которые негативно влияют на аккумулятор, следующие:

- Чрезмерный нагрев. В жару температура под капотом может достигать 100 °C. Это вредно для АКБ, но избежать этого практически невозможно.

- Недозаряд из-за неисправности генератора. Летом запуск двигателя легкий, поэтому водитель может не заметить, что АКБ постоянно недозаряжена. Это приводит к сульфатации пластин и постепенной потере емкости. Не ленитесь регулярно проверять уровень заряда - то есть напряжение на клеммах после ночного отдыха машины (должно быть не менее 12,5 вольт).

- Саморазряд во время простоя. В жару батарея быстрее теряет заряд, даже когда авто не используется. Это может привести к хроническому полуразряженному состоянию и сульфатации пластин. Чтобы избежать этого, следует поддерживать чистоту корпуса АКБ - если ездить с грязной батареей, токи утечки будут особенно велики.

- Глубокий разряд АКБ. Во время отдыха, при неработающем двигателе на машине бывает активировано много мощных устройств – свет, холодильник, мощная аудиосистема. В тёплую погоду двигатель запустится и от посаженного аккумулятора, но не факт, что он подзарядится на 100% в течение следующей поездки. Результат – та же сульфатация и скорый выход АКБ из строя.

- Неисправность регулятора напряжения. В жару он может начать подавать чрезмерное напряжение, что приводит к перезаряду батареи. Водитель этого не замечает, но имеет следствие - преждевременный выход батареи из строя. Признаком перезаряда могут быть частые перегорания ламп, а вообще при каждом визите на СТО просите электрика провести экспресс-диагностику - это быстро и недорого.

- Испарение воды из электролита. Из-за перегрева вода из электролита испаряется, оголяя пластины. Это приводит к ухудшению отдачи аккумулятора. Даже в необслуживаемых батареях часто есть пробки, через которые можно долить дистиллированную воду. Периодически проверять ее уровень не составит труда - на полупрозрачном корпусе обычно есть метки.

Вывод

Если автомобиль не очень старый и в целом имеет неплохое состояние, контроль за состоянием аккумулятора не будет обременительным. Во-первых, заказывайте проверку электрооборудования при плановом ТО, во-вторых, просите мастеров замерять напряжение на клеммах при каждом посещении СТО.

И в-третьих - совсем не трудно иногда делать замер самому, приобретя в супермаркете простенький тестер-мультиметр.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, какие автомобильные фары лучше светят и почему.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Bosch иAutobild.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
Новости
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия