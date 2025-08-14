Ці літні звички тихо "вбивають" ваш акумулятор

Один з типових сюрпризів літа - ні сіло ні впало, без попередження і натяків виходить з ладу акумуляторна батарея. Причому часто недешеву заміну АКБ провокує сам водій. Що ми робимо не так з тими батареями?

Про помилкові дії водія влітку, які призводять до передчасного виходу акумулятора з ладу, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Як уберегти акумулятор у спекотну пору

Більшість водіїв звикли вважати, що основні проблеми з акумулятором виникають узимку. Але літо також створює чимало ризиків для цього недешевого компонента.

Якщо в спеку батарея вже проявляє ознаки несправності - це сигнал, що її стан далекий від ідеального. І врятувати її від списання у брухт допоможуть елементарний контроль і профілактика - які влітку не менш важливі, ніж у морози.

Взимку будь-які недоліки АКБ проявляються одразу – проморожений двигун запускається важче, і слабкий акумулятор швидко видає себе. А от улітку навіть батарея з проблемами може справлятися зі своїми функціями, не викликаючи підозр.

Таким чином, легкий запуск двигуна і мінімальне навантаження на електросистему маскують недозаряд, сульфатацію та інші процеси, які поступово руйнують батарею. І як наслідок - передчасна заміна, яка може суттєво вдарити по бюджету.

Фото: елементарна увага до батареї може продовжити її безпроблемну службу як мінімум на сезон (unsplash.com)

Чим небезпечне літо для АКБ?

На відміну від зими, влітку головна загроза для АКБ - не в тому, що вона віддає багато енергії, а в умовах, у яких вона працює.

Свинцево-кислотні акумулятори чутливі до температури. Найкраще вони функціонують при +20…+25 °C. Низькі температури уповільнюють хімічні процеси, ускладнюючи заряд і віддачу струму. А от надмірне тепло, навпаки, прискорює реакції, але водночас скорочує термін служби батареї.

Основні літні фактори, які негативно впливають на акумулятор, такі:

- Надмірне нагрівання. У спеку температура під капотом може сягати 100 °C. Це шкідливо для АКБ, але уникнути цього практично неможливо.

- Недозаряд через несправність генератора. Улітку запуск двигуна легкий, тому водій може не помітити, що АКБ постійно недозаряджена. Це спричиняє сульфатацію пластин і поступову втрату ємності. Не лінуйтесь час від часу перевіряти рівень заряду - тобто напругу на клемах після нічного відпочинку машини (має бути не менше 12,5 вольт).

- Саморозряд під час простою. У спеку батарея швидше втрачає заряд, навіть коли авто не використовується. Це може призвести до хронічного напіврозрядженого стану. Щоб уникнути цього, слід підтримувати чистоту корпусу АКБ - якщо їздити з брудною батареєю, токи витоку будуть особливо великі.

- Глибоке розрядження АКБ. Під час відпочинку, при непрацюючому двигуні на машині буває активовано багато потужних пристроїв - світло, холодильник, потужна аудіосистема. В теплу погоду двигун запуститься і від посадженого акумулятора, але не факт, що він підзарядиться на 100% протягом наступної поїздки. Результат - та сама сульфатація і вихід АКБ з ладу.

- Несправність регулятора напруги. У спеку він може почати подавати надмірну напругу, що призводить до перезаряду батареї. Водій цього не помічає, але має наслідок - передчасний вихід батареї з ладу. Ознакою перезаряду можуть бути часті перегоряння ламп, а взагалі при кожному візиті на СТО просіть електрика провести експрес-діагностику - це швидко і недорого.

- Випаровування води з електроліту. Через перегрів вода з електроліту випаровується, оголюючи пластини. Це призводить до погіршення віддачі акумулятора. Навіть у необслуговуваних батареях часто є пробки, через які можна долити дистильовану воду. Періодично перевіряти її рівень не важко – на напівпрозорому корпусі зазвичай є мітки.

Висновок

Якщо автомобіль не дуже старий і в цілому має непоганий стан, контроль за станом акумулятора не буде обтяжливим. По-перше, замовляйте перевірку електрообладнання при плановому ТО, по-друге, просіть майстрів заміряти напругу на клемах під час кожного відвідування СТО.

І по-третє – зовсім не важко іноді робити замір самому, придбавши у супермаркеті простенький тестер-мультиметр.