Три приема, чтобы выжить в жару в машине без кондиционера: их знают единицы

Конечно, нет ничего проще, чем нажать кнопку и выставить градусы поменьше - и через 3 минуты в салоне установится комфортная температура. А как одолеть жару, когда кондиционер не работает или его нет совсем?
О том, как пережить жару владельцу машины без кодиционера, читайте в материале РБК-Украина.
Чудес не бывает - установить в интерьере удобные +22°С при забортных на десять градусов больше может только компрессорный кондиционер. Но убрать из салона адскую жару хотя бы до уровня, когда не плавится мозг и водитель остается внимательным, можно и другими средствами.
Жарче всего бывает в машине когда она простоит даже непродолжительное время на солнце - в таких случаях термометр часто показывает +50 +60°С. При таких условиях даже работающий кондиционер дает эффект не сразу, поэтому выгоднее до такого ситуацию не доводить.
Когда вы пришли к запаркованной машине с ее горячим салоном, вполне реально снизить температуру на 15-20 градусов, то есть до вполне приемлемых пределов. Как это сделать?
Во время движения избегать критической жары в машине проще, хотя комфортной прохлады без кондиционера также достичь не всегда возможно;
Известный факт, что в жару вероятность аварии существенно увеличивается. Поэтому если нет технических средств создать полностью комфортную температуру в салоне, подойдите к вопросу с другой стороны.
Во-первых, снижайте температуру в салоне хотя бы на столько градусов, на сколько позволяют альтернативные методы. А во-вторых, чаще делайте остановки для передышки - например, заезжая на АЗС с прохладным кафе.
Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам о том, как не попасть в аварию из-за жары на дворе.
Также в наших публикациях мы говорили о том, какое давление следует держать в шинах автомобиля, когда стрелка термометра приближается к 40°С.
При подготовке статьи были использованы материалыAutocentre, Autobild и Motor.