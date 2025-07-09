Три прийоми, щоби вижити у спеку в машині без кондиціонера: їх знають одиниці

Звісно, немає нічого простіше, ніж натиснути кнопку і виставити градуси поменше - і за 3 хвилини в салоні встановиться комфортна температура. А як подолати спеку, коли кондиціонер не працює чи його немає зовсім?
Про те, як пережити спеку власнику машини без кодиціонера, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Чудес не буває - встановити в інтер’єрі зручні +22°С при забортних на десять градусів більше може тільки компресорний кондиціонер. Але прибрати з салону пекельну спеку хоча б до рівня, коли не плавиться мозок і водій залишається уважним, можна і іншими засобами.
Найспекотніше буває в машині коли вона простоїть навіть нетривалий час на сонці - в таких випадках термометр часто показує +50 +60°С. За таких умов навіть працюючий кондиціонер дає ефект не відразу, тому вигідніше до такого ситуацію не доводити.
Коли ви прийшли до запаркованої машини з її гарячим салоном, цілком реально знизити температуру на 15-20 градусів, тобто до цілком прийнятних меж. Як це зробити?
Під час руху уникати критичної спеки в машині простіше, хоча комфортної прохолоди без кондиціонера також досягти не завжди можливо;
Відомий факт, що у спеку ймовірність аварії суттєво збільшується. Тож якщо немає технічних засобів створити повністю комфортну температуру в салоні, підійдіть до питання з іншого боку.
По-перше, знижуйте температуру в салоні хоча б на стільки градусів, на скільки дозволяють альтернативні методи. А по-друге, частіше робіть зупинки для перепочинку - наприклад, заїжджаючи на АЗС з прохолодною кав’ярнею.
Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам про те, як не потрапити в аварію через спеку на дворі.
Також у наших публікаціях ми говорили про те, який тиск слід тримати у шинах автомобіля, коли стрілка термометра наближається до 40°С.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Autobild та Motor.