Три прийоми, щоби вижити у спеку в машині без кондиціонера: їх знають одиниці

Холоду не буде, але…

Чудес не буває - встановити в інтер’єрі зручні +22°С при забортних на десять градусів більше може тільки компресорний кондиціонер. Але прибрати з салону пекельну спеку хоча б до рівня, коли не плавиться мозок і водій залишається уважним, можна і іншими засобами.

1. Не доводьте до стану сауни

Найспекотніше буває в машині коли вона простоїть навіть нетривалий час на сонці - в таких випадках термометр часто показує +50 +60°С. За таких умов навіть працюючий кондиціонер дає ефект не відразу, тому вигідніше до такого ситуацію не доводити.

Не залишайте машину на сонці на тривалий час;

Коли таке доводиться робити, залишайте трохи прочиненими хоча б два вікна, щоб нагріте парниковим ефектом повітря не затримувалося в салоні;

Обов’язково затуляйте великі вікна сонцевідбивними екранами - в першу чергу це стосується великого похилого скла, як то лобове і скло кришки багажника у хетчбеків.

2. Приберіть гаряче повітря

Коли ви прийшли до запаркованої машини з її гарячим салоном, цілком реально знизити температуру на 15-20 градусів, тобто до цілком прийнятних меж. Як це зробити?

Відкрийте всі двері та вікна, а якщо у вас хетчбек чи універсал - ще й багажник. Вже за 1-2 хвилини гаряче повітря вийде назовні і буде замінене більш прохолодним повітрям з вулиці.

Щоб охолонули всі елементи інтер’єру (теж нагріті до 50-60°C), потрібно більше часу.

Переставте машину в затінене місце або туди, де є протяг- наприклад, між двома багатоповерхівками. Якщо такої можливості немає - залиште авто з відкритими дверима на 5-10 хвилин.

Фото: Висока забортна температура всередині авто підсилюється парниковим ефектом (pixabay.com)

3. Налагодьте вентиляцію.

Під час руху уникати критичної спеки в машині простіше, хоча комфортної прохолоди без кондиціонера також досягти не завжди можливо;

Вимкніть рециркуляцію - повітря має надходити з вулиці;

Увімкніть вентилятор на максимум. При тому регулятор температури має бути у мінімальному положенні, в синій зоні його шкали;

Спрямуйте потік повітря в ноги та на обличчя - саме ці канали зазвичай подають найбільший об’єм повітря ззовні;

Відкриті вікна дають позитивний ефект при русі на малій швидкості. При тому на повному ходу на заміській трасі доцільно опустити лише одне-два вікна і те на кілька сантиметрів.

Висновок

Відомий факт, що у спеку ймовірність аварії суттєво збільшується. Тож якщо немає технічних засобів створити повністю комфортну температуру в салоні, підійдіть до питання з іншого боку.

По-перше, знижуйте температуру в салоні хоча б на стільки градусів, на скільки дозволяють альтернативні методи. А по-друге, частіше робіть зупинки для перепочинку - наприклад, заїжджаючи на АЗС з прохолодною кав’ярнею.