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Три прийоми, щоби вижити у спеку в машині без кондиціонера: їх знають одиниці

Середа 09 липня 2025 18:00
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Три прийоми, щоби вижити у спеку в машині без кондиціонера: їх знають одиниці Фото: Помірні +22 +23°С - це не просто комфорт в салоні. За такої температури водій найдовше зберігає уважність. (gettyimages.com)
Автор: Ігор Широкун

Звісно, немає нічого простіше, ніж натиснути кнопку і виставити градуси поменше - і за 3 хвилини в салоні встановиться комфортна температура. А як подолати спеку, коли кондиціонер не працює чи його немає зовсім?

Про те, як пережити спеку власнику машини без кодиціонера, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Холоду не буде, але…

Чудес не буває - встановити в інтер’єрі зручні +22°С при забортних на десять градусів більше може тільки компресорний кондиціонер. Але прибрати з салону пекельну спеку хоча б до рівня, коли не плавиться мозок і водій залишається уважним, можна і іншими засобами.

1. Не доводьте до стану сауни

Найспекотніше буває в машині коли вона простоїть навіть нетривалий час на сонці - в таких випадках термометр часто показує +50 +60°С. За таких умов навіть працюючий кондиціонер дає ефект не відразу, тому вигідніше до такого ситуацію не доводити.

  • Не залишайте машину на сонці на тривалий час;
  • Коли таке доводиться робити, залишайте трохи прочиненими хоча б два вікна, щоб нагріте парниковим ефектом повітря не затримувалося в салоні;
  • Обов’язково затуляйте великі вікна сонцевідбивними екранами - в першу чергу це стосується великого похилого скла, як то лобове і скло кришки багажника у хетчбеків.

2. Приберіть гаряче повітря

Коли ви прийшли до запаркованої машини з її гарячим салоном, цілком реально знизити температуру на 15-20 градусів, тобто до цілком прийнятних меж. Як це зробити?

  • Відкрийте всі двері та вікна, а якщо у вас хетчбек чи універсал - ще й багажник. Вже за 1-2 хвилини гаряче повітря вийде назовні і буде замінене більш прохолодним повітрям з вулиці.
  • Щоб охолонули всі елементи інтер’єру (теж нагріті до 50-60°C), потрібно більше часу.
  • Переставте машину в затінене місце або туди, де є протяг- наприклад, між двома багатоповерхівками. Якщо такої можливості немає - залиште авто з відкритими дверима на 5-10 хвилин.

Три прийоми, щоби вижити у спеку в машині без кондиціонера: їх знають одиниціФото: Висока забортна температура всередині авто підсилюється парниковим ефектом (pixabay.com)

3. Налагодьте вентиляцію.

Під час руху уникати критичної спеки в машині простіше, хоча комфортної прохолоди без кондиціонера також досягти не завжди можливо;

  • Вимкніть рециркуляцію - повітря має надходити з вулиці;
  • Увімкніть вентилятор на максимум. При тому регулятор температури має бути у мінімальному положенні, в синій зоні його шкали;
  • Спрямуйте потік повітря в ноги та на обличчя - саме ці канали зазвичай подають найбільший об’єм повітря ззовні;
  • Відкриті вікна дають позитивний ефект при русі на малій швидкості. При тому на повному ходу на заміській трасі доцільно опустити лише одне-два вікна і те на кілька сантиметрів.

Висновок

Відомий факт, що у спеку ймовірність аварії суттєво збільшується. Тож якщо немає технічних засобів створити повністю комфортну температуру в салоні, підійдіть до питання з іншого боку.

По-перше, знижуйте температуру в салоні хоча б на стільки градусів, на скільки дозволяють альтернативні методи. А по-друге, частіше робіть зупинки для перепочинку - наприклад, заїжджаючи на АЗС з прохолодною кав’ярнею.

Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам про те, як не потрапити в аварію через спеку на дворі.

Також у наших публікаціях ми говорили про те, який тиск слід тримати у шинах автомобіля, коли стрілка термометра наближається до 40°С.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Autobild та Motor.

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