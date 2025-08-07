ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Для трека и холодильников: BMW показала на гоночной трассе самый быстрый универсал

Четверг 07 августа 2025 15:29
UA EN RU
Для трека и холодильников: BMW показала на гоночной трассе самый быстрый универсал Фото: BMW показала на гоночной трассе самый быстрый универсал (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компания BMW установила новый рекорд Нюрбургринга среди легковых автомобилей с кузовом универсал: заводской гонщик Йорг Вайдингер за рулем BMW M3 CS Touring проехал легендарную трассу за 7 мин 29,490 с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2024 году актуальный BMW M3 поколения G80/G81 пережил рестайлинг, при этом топовые полноприводные версии стали немного мощнее.

Для трека и холодильников: BMW показала на гоночной трассе самый быстрый универсал

В начале этого года дебютировал BMW M3 CS Touring - это самая мощная и облегченная версия спортивного полноприводного универсала. С места до 100 км/ч BMW M3 CS Touring разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Рекордный заезд BMW M3 CS Touring на Нюрбургринге прошел еще 11 апреля этого года, но пресс-служба BMW решила его опубликовать только в августе. Других универсалов в официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет, поэтому получается, что компания BMW соревнуется сама с собой.

Для трека и холодильников: BMW показала на гоночной трассе самый быстрый универсал

Для сравнения скажем, что седан BMW M3 CS стараниями того же Йорга Вайдингера в 2023 году проехал Северную петлю за 7 мин 28,760 с. В Германии BMW M3 CS Touring стоит от 152 900 евро.

Для трека и холодильников: BMW показала на гоночной трассе самый быстрый универсал

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель представил экстремальное спортивное купе BMW M2 CS. Ради снижения веса и большего спортивного антуража машина получила углепластиковые элементы.

Читайте РБК-Украина в Google News
BMW Автомобильный рынок
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики