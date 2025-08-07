Для трека и холодильников: BMW показала на гоночной трассе самый быстрый универсал

Компания BMW установила новый рекорд Нюрбургринга среди легковых автомобилей с кузовом универсал: заводской гонщик Йорг Вайдингер за рулем BMW M3 CS Touring проехал легендарную трассу за 7 мин 29,490 с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2024 году актуальный BMW M3 поколения G80/G81 пережил рестайлинг, при этом топовые полноприводные версии стали немного мощнее.

В начале этого года дебютировал BMW M3 CS Touring - это самая мощная и облегченная версия спортивного полноприводного универсала. С места до 100 км/ч BMW M3 CS Touring разгоняется за 3,5 секунды, максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Рекордный заезд BMW M3 CS Touring на Нюрбургринге прошел еще 11 апреля этого года, но пресс-служба BMW решила его опубликовать только в августе. Других универсалов в официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет, поэтому получается, что компания BMW соревнуется сама с собой.

Для сравнения скажем, что седан BMW M3 CS стараниями того же Йорга Вайдингера в 2023 году проехал Северную петлю за 7 мин 28,760 с. В Германии BMW M3 CS Touring стоит от 152 900 евро.