Для треку та холодильників: BMW показала на гоночній трасі найшвидший універсал

Четвер 07 серпня 2025 15:29
Фото: BMW показала на гоночній трасі найшвидший універсал (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія BMW встановила новий рекорд Нюрбургрингу серед легкових автомобілів з кузовом універсал: заводський гонщик Йорг Вайдінгер за кермом BMW M3 CS Touring проїхав легендарну трасу за 7 хв 29,490 с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У 2024 році актуальний BMW M3 покоління G80/G81 пережив рестайлінг, при цьому топові повнопривідні версії стали трохи потужнішими.

Для треку та холодильників: BMW показала на гоночній трасі найшвидший універсал

На початку цього року дебютував BMW M3 CS Touring – це найпотужніша та полегшена версія спортивного повнопривідного універсала. З місця до 100 км/год BMW M3 CS Touring розганяється за 3,5 секунди, максимальна швидкість становить 300 км/год.

Рекордний заїзд BMW M3 CS Touring на Нюрбургрингу пройшов ще 11 квітня цього року, але прес-служба BMW вирішила його опублікувати лише у серпні. Інших універсалів в офіційній таблиці рекордів Нюрбургрингу немає, тому виходить, що компанія BMW змагається сама із собою.

Для треку та холодильників: BMW показала на гоночній трасі найшвидший універсал

Для порівняння скажемо, що седан BMW M3 CS стараннями того ж таки Йорга Вайдінгера в 2023 році проїхав Північну петлю за 7 хв 28,760 с. У Німеччині BMW M3 CS Touring коштує від 152 900 євро.

Для треку та холодильників: BMW показала на гоночній трасі найшвидший універсал

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник представив екстремальне спортивне купе BMW M2 CS. Заради зниження ваги і більшого спортивного антуражу машина отримала вуглепластикові елементи.

