Toyota разрабатывает необычный полноприводный минивэн: как он может выглядеть

Toyota готовит новую модель - минивэн с внедорожным имиджем, который станет серийным воплощением концепт-кара X-Van Gear, представленного в 2023 году. Дебютировать новинка может уже в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor-Fan.
Судя по фото концепт-кара, Toyota получит угловатую внешность, намекающую на внедорожные способности, но платформа у него будет легковая - TNGA-C. Он разделит ее с моделями Noah и Voxy, которые оснащаются гибридной установкой на базе 1,8-литрового мотора и двухлитровым ДВС. Привод может быть полным в обоих случаях.
Вероятно, с ними минивэн будет схож и по размеру: длина составит около 4,7 метра, а колесная база - примерно 2,9 метра.
Ожидается, что серийная версия во многом повторит дизайн концептуального X-Van Gear и получит раздвижные двери без центральной стойки. В салоне сохранится трехрядная компоновка, но его элементы можно будет переставлять в зависимости от потребностей, превращая пространство в спальню, обеденную зону и так далее.
Ранее сообщалось, что Toyota разрабатывает проект компактного пикапа на основе RAV4. Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее.
Несколько недель назад японский кроссовер-бестселлер сменил поколение, но обновление получилось довольно консервативным. Выпускать Toyota RAV4 продолжат в Северной Америке, и добавление "родственного" пикапа на ту конвейерную линию могло бы выглядеть логично.
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