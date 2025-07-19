Toyota разрабатывает необычный полноприводный минивэн: как он может выглядеть

Toyota готовит новую модель - минивэн с внедорожным имиджем, который станет серийным воплощением концепт-кара X-Van Gear, представленного в 2023 году. Дебютировать новинка может уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor-Fan .

Судя по фото концепт-кара, Toyota получит угловатую внешность, намекающую на внедорожные способности, но платформа у него будет легковая - TNGA-C. Он разделит ее с моделями Noah и Voxy, которые оснащаются гибридной установкой на базе 1,8-литрового мотора и двухлитровым ДВС. Привод может быть полным в обоих случаях.

Вероятно, с ними минивэн будет схож и по размеру: длина составит около 4,7 метра, а колесная база - примерно 2,9 метра.

Ожидается, что серийная версия во многом повторит дизайн концептуального X-Van Gear и получит раздвижные двери без центральной стойки. В салоне сохранится трехрядная компоновка, но его элементы можно будет переставлять в зависимости от потребностей, превращая пространство в спальню, обеденную зону и так далее.