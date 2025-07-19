ua en ru
Сб, 19 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Toyota разрабатывает необычный полноприводный минивэн: как он может выглядеть

Суббота 19 июля 2025 15:49
UA EN RU
Toyota разрабатывает необычный полноприводный минивэн: как он может выглядеть Фото: Toyota разрабатывает необычный полноприводный минивэн (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Toyota готовит новую модель - минивэн с внедорожным имиджем, который станет серийным воплощением концепт-кара X-Van Gear, представленного в 2023 году. Дебютировать новинка может уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor-Fan.

Судя по фото концепт-кара, Toyota получит угловатую внешность, намекающую на внедорожные способности, но платформа у него будет легковая - TNGA-C. Он разделит ее с моделями Noah и Voxy, которые оснащаются гибридной установкой на базе 1,8-литрового мотора и двухлитровым ДВС. Привод может быть полным в обоих случаях.

Вероятно, с ними минивэн будет схож и по размеру: длина составит около 4,7 метра, а колесная база - примерно 2,9 метра.

Ожидается, что серийная версия во многом повторит дизайн концептуального X-Van Gear и получит раздвижные двери без центральной стойки. В салоне сохранится трехрядная компоновка, но его элементы можно будет переставлять в зависимости от потребностей, превращая пространство в спальню, обеденную зону и так далее.

Toyota разрабатывает необычный полноприводный минивэн: как он может выглядеть

Toyota готовит также пикап на базе RAV4

Ранее сообщалось, что Toyota разрабатывает проект компактного пикапа на основе RAV4. Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее.

Несколько недель назад японский кроссовер-бестселлер сменил поколение, но обновление получилось довольно консервативным. Выпускать Toyota RAV4 продолжат в Северной Америке, и добавление "родственного" пикапа на ту конвейерную линию могло бы выглядеть логично.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Toyota Motor Corp Автомобильный рынок
Новости
Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Ад в Павлограде, дроновый террор в Одессе и Шостке: все об атаке на Украину
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе