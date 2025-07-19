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Toyota розробляє незвичний повнопривідний мінівен: як він може виглядати

Субота 19 липня 2025 15:49
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Toyota розробляє незвичний повнопривідний мінівен: як він може виглядати Фото: Toyota розробляє незвичний повнопривідний мінівен (media.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Toyota готує нову модель – мінівен з позашляховим іміджем, який стане серійним втіленням концепт-кара X-Van Gear, представленого в 2023 році. Дебютувати новинка може вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor-Fan.

Судячи з фото концепт-кара, Toyota отримає незграбну зовнішність, що натякає на позашляхові здібності, але платформа у нього буде легкова – TNGA-C. Він розділить її з моделями Noah та Voxy, які оснащуються гібридною установкою на базі 1,8-літрового мотора та дволітровим ДВС. Привід може бути повним в обох випадках.

Ймовірно, з ними мінівен буде схожий і за розміром: довжина складе близько 4,7 метра, а колісна база – приблизно 2,9 метра.

Очікується, що серійна версія багато в чому повторить дизайн концептуального X-Van Gear та отримає розсувні двері без центральної стійки. У салоні збережеться трирядне компонування, але його елементи можна буде переставляти в залежності від потреб, перетворюючи простір на спальню, обідню зону і так далі.

Toyota розробляє незвичний повнопривідний мінівен: як він може виглядати

Toyota готує також пікап на базі RAV4

Раніше повідомлялось, що Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.

Кілька тижнів тому японський кросовер-бестселер змінив покоління, але оновлення вийшло досить консервативним. Випускати Toyota RAV4 продовжать у Північній Америці, і додавання "родинного" пікапа на ту конвеєрну лінію могло б виглядати логічно.

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