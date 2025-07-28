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Toyota обновила самый популярный в мире седан: как теперь выглядит Corolla

Понедельник 28 июля 2025 15:39
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Toyota обновила самый популярный в мире седан: как теперь выглядит Corolla Фото: Toyota обновила самый популярный в мире седан (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель обновил седан Toyota Corolla двенадцатого поколения, который был представлен еще в 2018 году. Изменения коснулись списка комплектаций, салона и ценников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Одним из важных изменений стало прекращение выпуска драйверской версии Corolla FX, которая появилась в Штатах летом 2024 года.

Кроме того, базовые версии авто получили 7-дюймовую цифровую панель приборов. Несмотря на то, что по современным меркам такой дисплей нельзя назвать большим, он все-таки заметно больше по сравнению с экранчиком на 4,2 дюйма, который разделяет аналоговые шкалы у актуальных версий седана.

Toyota обновила самый популярный в мире седан: как теперь выглядит Corolla

В стандартное оборудование Corolla теперь входят мониторинг слепых зон, функция предупреждения о перекрестном движении сзади, а также комплекс систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0, который включает адаптивный круиз-контроль с радаром, функции слежения за полосой движения, оповещения о выезде из полосы и др.

Японская техника

При этом изменения не коснулись технической составляющей седана. Под капотом авто по-прежнему располагается 2,0-литровый четырехцилиндровый атмосферный мотор на 171 л.с. Этот двигатель работает в паре с вариатором.

Toyota обновила самый популярный в мире седан: как теперь выглядит Corolla

Второй вариант - это гибридная установка, в основе которой лежит четырехцилиндровый двигатель объемом 1,8 литра, работающий по циклу Аткинсона, идущий в комплекте с мотор-генераторами. У полноприводных версий есть электромотор на задней оси. Совокупная отдача системы Toyota Corolla Hybrid равна 140 л.с.

Toyota обновила самый популярный в мире седан: как теперь выглядит Corolla

Ранее сообщалось, что Toyota разрабатывает проект компактного пикапа на основе RAV4. Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее.

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