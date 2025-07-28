Toyota оновила найпопулярніший у світі седан: як тепер виглядає Corolla

Японський автовиробник оновив седан Toyota Corolla дванадцятого покоління, який було представлено ще у 2018 році. Зміни торкнулися списку комплектацій, салону та цінників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Однією з важливих змін стало припинення випуску драйверської версії Corolla FX, яка з'явилася в Штатах влітку 2024 року.

Окрім того, базові версії авто отримали 7-дюймову цифрову панель приладів. Незважаючи на те, що за сучасними мірками такий дисплей не можна назвати великим, він все-таки помітно більший у порівнянні з екранчиком на 4,2 дюйми, який розділяє аналогові шкали у актуальних версій седана.

У стандартне обладнання Corolla тепер входять моніторинг сліпих зон, функція попередження про перехресний рух ззаду, а також комплекс систем допомоги водієві Toyota Safety Sense 3.0, який включає адаптивний круїз-контроль з радаром, функції стеження за смугою руху, оповіщення про виїзд зі смуги та ін.

Японська техніка

При цьому зміни не торкнулися технічної складової седана. Під капотом авто, як і раніше, розташовується 2,0-літровий чотирициліндровий атмосферний мотор на 171 к.с. Цей двигун працює у парі з варіатором.

Другий варіант – це гібридна установка, в основі якої лежить чотирициліндровий двигун об'ємом 1,8 літра, що працює за циклом Аткінсона, що йде в комплекті з мотор-генераторами. У повнопривідних версій є електромотор на задній осі. Сукупна віддача системи Toyota Corolla Hybrid дорівнює 140 к.с.