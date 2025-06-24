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Toyota Land Cruiser Prado превратили в гибрид: все подробности о новинке

Вторник 24 июня 2025 16:20
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Toyota Land Cruiser Prado превратили в гибрид: все подробности о новинке Фото: Toyota Land Cruiser Prado превратили в гибрид (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил гибридную версию, которая оснащается дизельным мотором на 2,8 литра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В связке с ним установлен 48-вольтовый стартер-генератор на 16 л.с. Электромотор имеет ременной привод и питается от небольшого литий-ионного аккумулятора емкостью 4,3 Ач, его масса равна 7,6 кг.

Отмечается, что вся новая электрика тщательно изолирована от воды, а потому глубина брода, которую может покорить японский внедорожник, не изменилась, и составляет 700 мм.

Toyota Land Cruiser Prado превратили в гибрид: все подробности о новинке

Как работает гибрид

Такая гибридная система дебютировала еще в начале 2024 года на пикапах Toyota Hilux для Австралии. Стартер-генератор уменьшает расход топлива на 6-10% и снижает выбросы углекислого газа. Европейские продажи гибридных внедорожников Toyota Land Cruiser начнутся в конце 2025 года.

Кстати, Prado может быть и полноценным гибридом: версия с бензиновой турбочетверкой 2.4 и встроенным электромотором уже продается в Америке и Китае.Toyota Land Cruiser Prado превратили в гибрид: все подробности о новинке

Ранее сообщалось, что Toyota разрабатывает проект компактного пикапа на основе RAV4. Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее.

Несколько недель назад японский кроссовер-бестселлер сменил поколение, но обновление получилось довольно консервативным. Выпускать Toyota RAV4 продолжат в Северной Америке, и добавление "родственного" пикапа на ту конвейерную линию могло бы выглядеть логично.

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