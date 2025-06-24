Toyota Land Cruiser Prado перетворили на гібрид: усі подробиці про новинку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У зв'язці з ним встановлений 48-вольтовий стартер-генератор на 16 к.с. Електромотор має ремінний привід та живиться від невеликого літій-іонного акумулятора ємністю 4,3 Ач, його маса дорівнює 7,6 кг.

Наголошується, що вся нова електрика ретельно ізольована від води, а тому глибина броду, яку може підкорити японський позашляховик, не змінилась, і становить 700 мм.

Як працює гібрид

Така гібридна система дебютувала ще на початку 2024 року на пікапах Toyota Hilux для Австралії. Стартер-генератор зменшує витрату палива на 6-10% і знижує викиди вуглекислого газу. Європейські продажі гібридних позашляховиків Toyota Land Cruiser розпочнуться наприкінці 2025 року.

До речі, Prado може бути і повноцінним гібридом: версія з бензиновою турбочетвіркою 2.4 та вбудованим електромотором вже продається в Америці та Китаї.