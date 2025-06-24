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Toyota Land Cruiser Prado перетворили на гібрид: усі подробиці про новинку

Вівторок 24 червня 2025 16:20
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Toyota Land Cruiser Prado перетворили на гібрид: усі подробиці про новинку Фото: Toyota Land Cruiser Prado перетворили на гібрид (newsroom.toyota.eu)
Автор: Константин Широкун

Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado отримав гібридну версію, яка оснащається дизельним мотором на 2,8 літра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У зв'язці з ним встановлений 48-вольтовий стартер-генератор на 16 к.с. Електромотор має ремінний привід та живиться від невеликого літій-іонного акумулятора ємністю 4,3 Ач, його маса дорівнює 7,6 кг.

Наголошується, що вся нова електрика ретельно ізольована від води, а тому глибина броду, яку може підкорити японський позашляховик, не змінилась, і становить 700 мм.

Toyota Land Cruiser Prado перетворили на гібрид: усі подробиці про новинку

Як працює гібрид

Така гібридна система дебютувала ще на початку 2024 року на пікапах Toyota Hilux для Австралії. Стартер-генератор зменшує витрату палива на 6-10% і знижує викиди вуглекислого газу. Європейські продажі гібридних позашляховиків Toyota Land Cruiser розпочнуться наприкінці 2025 року.

До речі, Prado може бути і повноцінним гібридом: версія з бензиновою турбочетвіркою 2.4 та вбудованим електромотором вже продається в Америці та Китаї.Toyota Land Cruiser Prado перетворили на гібрид: усі подробиці про новинку

Раніше повідомлялось, що Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.

Кілька тижнів тому японський кросовер-бестселер змінив покоління, але оновлення вийшло досить консервативним. Випускати Toyota RAV4 продовжать у Північній Америці, і додавання "родинного" пікапа на ту конвеєрну лінію могло б виглядати логічно.

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