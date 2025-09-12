ua en ru
Toyota Land Cruiser получил раллийную версию: вот как выглядит брутальный внедорожник

Пятница 12 сентября 2025 15:46
Toyota Land Cruiser получил раллийную версию: вот как выглядит брутальный внедорожник Фото: Toyota Land Cruiser получил раллийную версию (global.toyota)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель представил специальное издание внедорожника Toyota Land Cruiser под названием Rally Raid.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

За основу модели инженеры взяли внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport. Она отличается от других версий иным передним бампером, решеткой радиатора с крупным названием марки, а также набором черного декора.

Спецверсия Rally Raid также щеголяет логотипами заводской команды на кузове, большими брызговиками и контрастными буксировочными ушами. На авто также установлены 18-дюймовые колеса Enkei PDT1 с A/T-шинами Toyo Open Country.

Что в салоне

В салоне появились специальные передние кресла с усиленной боковой поддержкой и красными вставками из искусственной замши Ultrasuede. На подголовниках вышит крупный логотип подразделения Gazoo Racing, а на центральной консоли красуется памятная табличка с названием спецверсии и схематическим изображением авто.

Toyota Land Cruiser получил раллийную версию: вот как выглядит брутальный внедорожник

Что под капотом

Силовой агрегат остался стандартным. Турбодизель V6 на 3,3 л развивает 309 л.с. и 700 Нм, в связке с ним работает десятиступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия с блокировкой всех трех дифференциалов. В шасси установлены более выносливые пружины и амортизаторы, а также другие подушки кузова и его крепления к раме.

Цена вопроса

Интересно, что всего выпустят всего 12 внедорожников Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid - по количеству побед в Дакаре, и все они предназначены для Японии. Цена каждого - 64 тысячи долларов. При этом внедорожники не попадут в свободную продажу: возможность их приобретения нужно выиграть в лотерею.

Toyota Land Cruiser получил раллийную версию: вот как выглядит брутальный внедорожник

Ранее сообщалось, что Toyota разрабатывает проект компактного пикапа на основе RAV4. Сейчас в гамме Toyota уже есть среднеразмерный рамный пикап Tacoma, но будущая модель должна быть дешевле и компактнее.

