Toyota Land Cruiser получил раллийную версию: вот как выглядит брутальный внедорожник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

За основу модели инженеры взяли внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в исполнении GR Sport. Она отличается от других версий иным передним бампером, решеткой радиатора с крупным названием марки, а также набором черного декора.

Спецверсия Rally Raid также щеголяет логотипами заводской команды на кузове, большими брызговиками и контрастными буксировочными ушами. На авто также установлены 18-дюймовые колеса Enkei PDT1 с A/T-шинами Toyo Open Country.

Что в салоне

В салоне появились специальные передние кресла с усиленной боковой поддержкой и красными вставками из искусственной замши Ultrasuede. На подголовниках вышит крупный логотип подразделения Gazoo Racing, а на центральной консоли красуется памятная табличка с названием спецверсии и схематическим изображением авто.

Что под капотом

Силовой агрегат остался стандартным. Турбодизель V6 на 3,3 л развивает 309 л.с. и 700 Нм, в связке с ним работает десятиступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия с блокировкой всех трех дифференциалов. В шасси установлены более выносливые пружины и амортизаторы, а также другие подушки кузова и его крепления к раме.

Цена вопроса

Интересно, что всего выпустят всего 12 внедорожников Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid - по количеству побед в Дакаре, и все они предназначены для Японии. Цена каждого - 64 тысячи долларов. При этом внедорожники не попадут в свободную продажу: возможность их приобретения нужно выиграть в лотерею.