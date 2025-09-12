ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Toyota Land Cruiser отримав ралійну версію: ось як виглядає брутальний позашляховик

П'ятниця 12 вересня 2025 15:46
UA EN RU
Toyota Land Cruiser отримав ралійну версію: ось як виглядає брутальний позашляховик Фото: Toyota Land Cruiser отримав ралійну версію (global.toyota)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник представив спеціальне видання позашляховика Toyota Land Cruiser під назвою Rally Raid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За основу моделі інженери взяли позашляховик Toyota Land Cruiser 300 у виконанні GR Sport. Вона відрізняється від інших версій іншим переднім бампером, гратами радіатора з великою назвою марки, а також набором чорного декору.

Спецверсія Rally Raid також хизується логотипами заводської команди на кузові, великими бризковиками та контрастними буксирувальними вухами. На авто також встановлено 18-дюймові колеса Enkei PDT1 з A/T-шинами Toyo Open Country.

Що в салоні

У салоні з'явилися спеціальні передні крісла з посиленою бічною підтримкою та червоними вставками зі штучної замші Ultrasuede. На підголівниках вишитий великий логотип підрозділу Gazoo Racing, а на центральній консолі красується пам'ятна табличка з назвою спецверсії та схематичним зображенням авто.

Toyota Land Cruiser отримав ралійну версію: ось як виглядає брутальний позашляховик

Що під капотом

Силовий агрегат залишився стандартним. Турбодизель V6 на 3,3 л розвиває 309 к.с. і 700 Нм, у зв'язці з ним працює десятиступінчастий "автомат" та повнопривідна трансмісія з блокуванням усіх трьох диференціалів. У шасі встановлені витриваліші пружини та амортизатори, а також інші подушки кузова та його кріплення до рами.

Ціна питання

Цікаво, що загалом випустять лише 12 позашляховиків Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid – за кількістю перемог у Дакарі, і всі вони призначені для Японії. Ціна кожного – 64 тисячі доларів. При цьому позашляховики не потраплять у вільний продаж: можливість їхнього придбання потрібно виграти в лотерею.

Toyota Land Cruiser отримав ралійну версію: ось як виглядає брутальний позашляховик

Раніше повідомлялось, що Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Toyota Motor Corp Автомобільний ринок
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії