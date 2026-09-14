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До 1000 км на одном баке: ТОП-5 семейных экономичных кроссоверов в Украине

08:08 14.09.2026 Пн
6 мин
Оказывается, в кроссоверном сегменте пора создавать отдельную категорию - экономичные
aimg Игорь Широкун
До 1000 км на одном баке: ТОП-5 семейных экономичных кроссоверов в Украине Фото: кроссоверы SUV - один из самых массовых типов авто в наши дни (toyota.eu)
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Кажется, еще недавно кроссоверы называли "джипами" и готовы были простить им что угодно за мощный внешний эффект и повышенную проходимость. Но теперь мы нашли сразу несколько моделей, которые экономят деньги владельца из-за поразительно низкого расхода топлива.

О пяти наиболее экономичных кроссоверах для семьи читайте в материале РБК-Украина .

Читайте также:Как выбрать внедорожник для города и села.

Главное

  • Модные, стильные, представительные – а теперь еще и экономичные
  • Гибрид для дела – наконец конструкторы научились использовать гибридную установку для реальной экономии.
  • Можно специально не экономить – настройки гибридов позволяют ехать свободно без перерасхода топлива
  • Конкуренция в классе высокая , поэтому несколько моделей имеют весомые изюминки.

Ford Kuga

До 1000 км на одном баке: ТОП-5 семейных экономичных кроссоверов в УкраинеФото: Ford Kuga (ford.ua)

Один из самых типичных кроссоверов нашего времени, с вместительным салоном и адекватным багажником. Из фирменных "фордовских" особенностей - острый руль и вообще эмоциональный драйв, а еще - относительная доступность в плане цены. А если говорить конкретно о Kuga, собственных изюминок у нее еще больше.

Во-первых, дизайн: в разных комплектациях он отличается не только деталями оформления. Фактически есть три версии дизайна одной модели:

  • сдержанный "гражданский";
  • спортивный - другой обвес, другая стилистика передка, черные элементы и т.п.;
  • "внедорожный" вариант с более строгими чертами и увеличенным клиренсом (+10 мм).

Еще одна особенность Ford Kuga третьего поколения - наличие в линейке большого (по нынешним канонам) атмосферного двигателя - аж 2,5 л при 180 л.с. Конечно, он бензиновый и, конечно, конструкторы не удержались и пристроили к нему гибридную силовую установку.

В целом модель поставляется как полный гибрид FHEV, как подзаряжаемый гибрид Plug-In 2,5 л при 243 л.с, и как чисто бензиновая версия (турбодвигатель 1,5 л на 150 - 186 л.с.). Трансмиссия - механика и автомат по выбору, привод - передний или полный.

Объем багажника: до 553 л.
Расход горючего: от 5,2 л/100 км
Цена - от 1 190 000 грн.

Toyota RAV4

До 1000 км на одном баке: ТОП-5 семейных экономичных кроссоверов в УкраинеФото: Toyota RAV4 шестого поколения (toyota.ua)

Еще одна кроссоверная классика, к тому же - лидер продаж сегмента во многих странах, в Украине в частности.

В шестом поколении RAV4 может быть только гибридом: либо полным (обычным), либо plug-in, с возможностью подзарядки батареи с заявленной автономностью на электротяге до 126 км.

В обоих случаях под капотом - унифицированный силовой агрегат нового поколения с бензиновым атмосферным мотором на 2,5 л (суммарная отдача 230 – 329 л.с.) и электромеханическим вариатором.

Эта "равлик" бывает передне- и полноприводным, трансмиссия – исключительно автоматическая. И так же как его американо-германский конкурент предлагает версию с особым дизайном. Правда, только одну, спортивную – с индексом GR Sport.

У него передняя облицовка с большим воздухозаборником, большой спойлер задка, расширенная на 2 см колея и модные 20-дюймовые колеса. Другие нюансы "спортсмена" - динамичные настройки подвески и управления и даже усилители в задней части кузова.

Относительно экономичности RAV4 тоже в числе лидеров - несмотря на внушительный вид и традиционную ориентацию "Тойоты" в первую очередь на надежность и долговечность.

Объем багажника: до 446 л.
Расход горючего: от 4,3 - 4,7 л/100 км
Цена - от 1 836 000 грн.

Nissan X-Trail

До 1000 км на одном баке: ТОП-5 семейных экономичных кроссоверов в УкраинеФото: Nissan X-Trail (nissan-vidi.com.ua)

Снова хит продаж и снова японский, но с другой харизмой. Новое для нашего рынка поколение модели продается на Украине с двумя типами силового агрегата.
Как водится в этом классе, все Nissan X-Trail теперь бензиновые (1,5 л турбо) и более того - все электрифицированы.

Один вариант - мягкий гибрид MHEV, с дополнительным электромотором, который подключается на помощь бензиновому собрату при ускорениях, на подъемах и других тяжелых ситуациях.

Вторая модификация укомплектована одним или двумя электромоторами, батарея которых через генератор постоянно заряжается от бензинового двигателя.

Помимо экономичности, такая комплектация отличается динамикой: 7,0 - 7,2 секунды до 100 км/ч - очень неплохой результат для массивной машины, заявленной к тому же как семейная. Кстати, что касается "семейности", то большая семья может выбрать 7-местное исполнение салона.

Как и большинство конкурентов, "Икс-трейл" выпускается как переднеприводным вариантом, так и с трансмиссией 4х4. Между тем характерная особенность модели кроется в сочетании эмоциональной, острой управляемости на трассе и комфортного преодоления выбоин.

Объем багажника: 485 (7 мест) - 575 л.
Расход горючего: от 5,4 л/100 км
Цена - от 1 712 860 грн.

Honda CR-V

До 1000 км на одном баке: ТОП-5 семейных экономичных кроссоверов в УкраинеФото: Honda CR-V шестого поколения (honda.ua)

Большие кроссоверы Honda часто создаются с прицелом на американский рынок, поэтому CR-V очередного, шестого поколения - машина с плавным ходом и мягкими реакциями.

Конечно, на своем месте традиционная для "Хонды" сложная и безотказная техника и просторный салон. В котором прежде всего поражает запас пространства для задних пассажиров.

Относительно техники - модель существует только в гибридном исполнении: либо подзаряжаемый Plug-in (электроавтономность до 79 км), либо так сказать, обычный. Последний работает по не очень типичному как на сегодняшний день алгоритму - это та самая последовательная схема, популярная у хондовских конструкторов.

2,0-литровый бензиновый мотор (144 л.с.) работает в первую очередь в генераторном режиме. От заряжаемой им батареи питается тяговый электромотор. Но ДВС может присоединяться к движению и непосредственно, в механическом порядке, подсоединяясь к колесам при длительном движении на высокой скорости.

У Honda CR-V может быть как чисто передний привод, так и полный привод с автоматическим подключением. Трансмиссия, конечно, только автоматическая.

Объем багажника: до 589 литров.
Расход горючего: от 5,7 л/100 км
Цена - от 2 524 200 грн.

Peugeot 3008

До 1000 км на одном баке: ТОП-5 семейных экономичных кроссоверов в УкраинеФото: Peugeot 3008 (peugeot.ua)

Можно сказать, что эта французская модель во многом - полная противоположность другим конкурентам в нашей подборке.

Во-первых, кузов: да, он на пересечении классов (кроссовер!), но сочетает черты скорее не внедорожника и хэтчбека, а миксует с семейным хэтчем спортивное купе. Вообще идея не революционная, но в этом сегменте редкая.

В технической сущности этого авто спортивного немного, но… С чистым сердцем можно отметить очень чувствительный руль – 2,6 оборота от упора до упора (например, у откровенно острого Kuga этот важный коэффициент не намного меньше - 2,5).

Правда, на этом спортивность завершается и начинается то ли эпатаж, то ли практичность.

Под капотом кросс-купе достаточно скромный для спортивной заявки бензиновый турбомотор 1,6 л (180 л.с.) или гибридный комплект с турбомоторчиком 1,2 л при 136 л.с. и электродвигателем на 21 л. Трансмиссия только автоматическая.

Однако, вероятно, большинство владельцев 3008-го купилось не на его драйверские манеры, а на космической красоты салон. И их можно понять. Достаточно увидеть висящую в воздухе панель приборов и маленький некруглый руль "три тысячи восьмого".

Объем багажника: до 588 л.
Расход горючего: от 5,4 л/100 км
Цена - от 1 350 400 грн.

До 1000 км на одном баке: ТОП-5 семейных экономичных кроссоверов в УкраинеФото: большой багажник - одна из ключевых характеристик для семейного авто (honda.ua)

В заключение

Наш поклон конструкторам ведущих брендов: то, что было просто модным, они в конце концов сделали практичным и выгодным для семейного бюджета.

Такие, скажем честно, сомнительные с точки зрения рациональности машины как кроссоверы типа SUV теперь не отягощают кошелек высокими счетами за горючее. По крайней мере это можно сказать о моделях, которые мы собрали в нашем обзоре.

Но не будем сводить все к деньгам, ведь в рамках этой экономной пятерки есть машины с разными характерами и разными эмоциями, которые мы тоже попытались отразить.

Раньше в нашей публикации мы разбирались, чем отличается кроссовер от настоящего внедорожника и как выбрать внедорожник для города и села.

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