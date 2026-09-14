До 1000 км на одному бакові: ТОП-5 сімейних економічних кросоверів в Україні

Здається, ще недавно кросовери називали "джипами" і готові були їм простити що завгодно за потужний зовнішній ефект і підвищену прохідність. Але тепер ми знайшли відразу кілька моделей, які заощаджують гроші власника через вражаюче низьку витрату палива.

Про п’ять найбільш економічних кросоверів для сім’ї читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Модні, стильні, представницькі - а тепер ще й економічні

- а тепер ще й економічні Гібрид для діла - нарешті конструктори навчилися використовувати гібридну установку для реальної економії

- нарешті конструктори навчилися використовувати гібридну установку для реальної економії Можна спеціально не економити - налаштовування гібридів дозволяють їхати вільно без перевитрати палива

- налаштовування гібридів дозволяють їхати вільно без перевитрати палива Конкуренція в класі висока, відтак, кілька моделей мають вагомі родзинки

Ford Kuga

Фото: Ford Kuga (ford.ua)

Один з найтиповіших кросоверів нашого часу, з містким салоном і адекватним багажником. З фірмових "фордівських" особливостей - гостре кермо і взагалі емоційний драйв, а ще - відносна доступність в плані ціни. А якщо говорити конкретно про Kuga, власних родзинок у неї ще більше.

По-перше, дизайн: у різних комплектаціях він відрізняється не тільки деталями оформлення. Фактично є три версії дизайну однієї моделі:

стриманий "цивільний";

спортивний - інший обвіс, інша стилістика передка, чорні елементи тощо;

"позашляховий" варіант з більш суворими рисами і збільшеним кліренсом (+10 мм).

Ще одна особливість Ford Kuga третього покоління - наявність у лінійці великого (за теперішніми канонами) атмосферного двигуна - аж 2,5 л при 180 к.с. Звісно, він бензиновий, і звісно, конструктори не втримались і прилаштували до нього гібридну силову установку.

В цілому модель постачається як повний гібрид FHEV, як гібрид Plug-In 2,5 л при 243 к.с, який підзаряджається і як чисто бензинова версія (турбодвигун 1,5 л при 150 - 186 к.с.). Трансмісія - механіка та автомат на вибір, привод - передній чи повний.

Об’єм багажника: до 553 л

Витрата пального: від 5,2 л/100 км

Ціна - від 1 190 000 грн.

Toyota RAV4

Фото: Toyota RAV4 шостого покоління (toyota.ua)

Ще одна кросоверна класика, до того ж - лідер продажів сегменту в багатьох країнах, в Україні зокрема.

В шостому поколінні RAV4 може бути тільки гібридом: або повним (звичайним), або plug-in, з можливістю підзарядки батареї із заявленою автономністю на електротязі до 126 км.

В обох випадках під капотом - уніфікований силовий агрегат нового покоління з бензиновим атмосферним мотором на 2,5 л (сумарна віддача 230 - 329 к.с.) та електромеханічнм варіатором.

Цей "равлик" буває передньо- та повноприводним, трансмісія – виключно автоматична. І так само як його американо-німецький конкурент, пропонує версію з особливим дизайном. Щоправда, тільки одну, спортивну - з індексом GR Sport.

У нього переднє облицювання з великим повітрозабірником, великий спойлер задка, ширша на 2 см колія і модні 20-дюймові колеса. Інші нюанси "спортсмена" - динамічні налаштування підвіски та управління і навіть підсилювачі в задній частині кузова.

Щодо економічності RAV4 теж в числі лідерів - попри поважний вигляд і традиційно більшу орієнтацію "Тойоти" на надійність і довговічність.

Об’єм багажника: до 446 л

Витрата пального: від 4,3 - 4,7 л/100 км

Ціна - від 1 836 000 грн.

Nissan X-Trail

Фото: Nissan X-Trail (nissan-vidi.com.ua)

Знову хіт продажів і знову японський, але з іншою харизмою. Нове для нашого ринку покоління моделі продається в Україні з двома типами силового агрегату.

Як водиться в цьому класі, всі Nissan X-Trail тепер бензинові (1,5 л турбо) і більше того - всі електрифіковані.

Один варіант - м’який гібрид MHEV, з додатковим електромотором, який підключається на допомогу бензиновому собрату при прискореннях, на підйомах і та в інших важких ситуаціях.

Друга модифікація укомплектована одним чи двома електромоторами, батарею яких через генератор постійно заряджає бензиновий двигун.

Крім економічності, така комплектація відрізняється динамікою: 7,0 - 7,2 секунди до 100 км/год - дуже непоганий результат для масивної машини, заявленої до того ж як сімейна. Щодо "сімейності", то велика родина може обрати 7-місне виконання салону.

Як і більшість конкурентів, "Ікс-трейл" випускається як передньоприводном варіанті, так і з трансмісією 4х4. Між тим, характерна особливість моделі у поєднанні емоційної, гострої керованості на трасі і комфортного подолання вибоїн.

Об’єм багажника: 485 (7 місць) - 575 л

Витрата пального: від 5,4 л/100 км

Ціна - від 1 712 860 грн.

Honda CR-V

Фото: Honda CR-Vшостого покоління (honda.ua)

Великі кросовери Honda часто створюються з прицілом на американський ринок, тому CR-V чергового, шостого покоління - машина з плавним ходом і м‘якими реакціями.

Звісно, на своєму місці традиційна для "Хонди" складна і безвідмовна техніка та просторий салон. В якому, до речі, перш зе все вражає запас простору для задніх пасажирів.

Відносно техніки - модель існує тільки у гібридному виконанні: або Plug-in, що підзаряджається (електроавтономність до 79 км), або так би мовити, звичайний. Останній працює за не дуже типовим як на сьогодні алгоритмом - це та сама послідовна схема, популярна у хондівських конструкторів.

2,0-літровий бензиновий мотор (144 к.с.) працює в першу чергу в генераторному режимі. Від батареї, яку він заряджає, живиться тяговий електромотор. Але ДВЗ може долучатись до руху і безпосередньо, в механічному порядку, під’єднуючись до коліс при тривалому русі на високій швидкості.

У Honda CR-V може бути як суто передній привод, так і повний привод з цілком автоматичним підключенням. Трансмісія, певна річ, тільки автоматична.

Об’єм багажника: до 589 літрів

Витрата пального: від 5,7 л/100 км

Ціна - від 2 524 200 грн.

Peugeot 3008

Фото: Peugeot 3008 (peugeot.ua)

Можна сказати, що ця французька модель багато у чому - повна протилежність іншим конкурентам у нашій добірці.

По-перше, кузов: так, він на перетині класів (кросовер!), але поєднує риси швидше не позашляховика і хетчбека, а міксує з сімейним хетчем спортивне купе. Взагалі ідея не революційна, але в цьому сегменті рідкісна.

В технічній сутності цього авто спортивного небагато, але… З чистим серцем можна відзначити дуже чутливе кермо - 2,6 оберти від упору до упору (наприклад, у відверто гострого Kuga цей важливий коефіцієнт не набагато менший - 2,5).

Щоправда на цьому спортивність завершується і починається чи то епатаж, чи то практичність.

Під капотом крос-купе доволі скромний як для спортивної заявки бензиновий турбомотор 1,6 л (180 к.с.) або гібридний комплект з турбомоторчиком 1,2 л при 136 к.с. і електродвигуном на 21 к.с. Трансмісія тільки автоматична.

Проте, певно, більшість власників 3008-го купилися не на його драйверські манери, а на космічної красоти салон і їх можна зрозуміти. Достатньо побачити панель приладів, що висить у повітрі, і маленьке некругле кермо "три тисячі восьмого".

Об’єм багажника: до 588 л

Витрата пального: від 5,4 л/100 км

Ціна - від 1 350 400 грн.

Фото: великий багажник - одна з ключових характеристик для сімейного авто (honda.ua)

На завершення

Глибока подяка конструкторам провідних брендів: те, що було просто модним, вони зрештою зробили практичним і вигідним для сімейного бюджету.

Такі, скажемо чесно, сумнівні з точки зору раціональності машини як кросовери типу SUV тепер не обтяжують гаманець високими рахунками за пальне. Принаймні, це можна сказати про моделі, які ми зібрали у нашому огляді.

Але не будемо зводити все до грошей, адже у межах цієї економічної п’ятірки є машини з різними характерами і різними емоціями, які ми теж спробували відобразити.