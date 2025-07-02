Топ-5 авто, на которых производители сэкономили - и это сработало

Потребитель обычно обижается, когда автопроизводитель прибегает к экономии на конструкции машины, и водитель с пассажирами из-за этого испытывают неудобства. Но есть примеры, на которые следует равняться.
О тех автомобилях, которым тотальная экономия пошла на пользу, читайте в материале РБК-Украина.
На алюминиевом кузове первых "Ленд Роверов" - утилитарных внедорожников, примитивных как внешне, так и по конструкции, не нашлось другого прочного места, нежели капот.
Остальные легкие панели не могли выдержать тяжелую полноразмерную запаску сурового внедорожника. А относительно плоский капот было проще всего и дешевле всего усилить, чтобы он мог катать на себе пятое колесо.
На более поздних моделях, в частности, Defender первого поколения, Land Rover пошел на дополнительные расходы, усилил конструкцию дверей на корме и перенес запаску на них.
Интересно, что владельцы таких машин жалуются, что двери часто не выдерживают веса колеса - разрушается их силовой каркас. Что касается обзора для водителя - да, запаска на капоте немного ограничивает его, но на самом деле не так существенно, как кажется снаружи.
Фото: внедорожник ЛуАЗ-969 луцкого производства имел целый набор оригинальных технических решений (ЛуАЗ)
Чтобы удешевить компактный внедорожник, получивший народное название "Волынянка", инженеры оснастили его полным приводом, не усложняя конструкцию - без раздаточной коробки.
Вместо этого они пошли нестандартным путем: в обычную коробку передач (взятую от "Запорожца") интегрировали еще одну, дополнительную передачу.
Формально она была пятой, но фактически - "минус первой", так как имела еще более низкое передаточное число, чем первая передача. Таким образом, она выполняла роль пониженной передачи, позволив обойтись без раздатки и сэкономить на производстве.
Интересно, что эта идея не исчезла вместе с ЛуАЗами - подобное решение до сих пор используется в недорогих кроссоверах, предназначенных для сложных дорог. Например, у Renault Duster первая передача имеет очень большое передаточное число, которое явно не нужно для обычного старта на асфальте, но полезно на бездорожье.
Фото: вероятно, не было в мире модели, которая бы настолько целостно была подчинена идее экономии, как Citroen 2CV (unsplash.com)
Почти каждый Citroën - это пример нестандартного подхода, но именно модель 2CV открыто демонстрировала стремление к максимальной экономии. Таковы были реалии первых послевоенных лет.
Одной из самых трогательных деталей дизайна стали окошки-форточки. Полноценные стеклоподъемники были дорогими, поэтому инженеры выбрали элементарно простое решение - откидные окна с горизонтальной осью, этакие фрамуги.
Эту модель производили в более чем десяти странах, и несмотря на многочисленные обновления, форточки оставались неизменными вплоть до 1990 года, когда с конвейера сошел последний экземпляр знаменитого "де шво".
Двое инженеров из итальянской компании Iso SpA, которые обычно занимались разработкой холодильников, мотороллеров и малотоннажных грузовиков, решили создать крошечный автомобиль для двух человек.
С двигателем и шасси проблем не возникло, а вот с дверями - настоящая головная боль: для них не было места в компактном кузове. Тогда решили: зачем две двери для двух человек, если можно обойтись одной? И разместили ее прямо спереди - в торце кузова.
Решение оказалось настолько удачным, что Isetta начали выпускать по лицензии в семи странах: Испании, Бельгии, Франции, Бразилии, Германии и Великобритании. В том числе и под премиальной в наше время маркой BMW.
Британский способ сделать автомобиль максимально доступным: оставить ему три колеса. Это снизило цену и избавило владельцев от высокого ежегодного налога на авто. А еще для такого транспорта достаточно мотоциклетных прав.
В целом же трехколесники Reliant имели немало взрослых характеристик: карданный вал, задний привод, отопление, аудиосистему, деревянную отделку салона, ковер в багажнике, литые диски.
Последняя модель из этой серии - Reliant Rialto BN - сошла с конвейера в 2002 году. И, кстати, трехколесные машины до сих пор производятся в Великобритании.
Несмотря на то, что автомобилисты обычно обижаются на конструкторские приемы, ограничивающие практичность и комфорт, действительно удачные решения находят у потребителя понимание.
Все пять упомянутых здесь машин оказались в свое время очень популярными, а в наше время можно говорить, что вокруг каждого возник целый культ почитания.
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При подготовке статьи были использованы материалыAutocentre, Autobild и Motor.