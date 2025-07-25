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Топ-3 военных авто, которые производили в Украине: вы о них точно не слышали

Пятница 25 июля 2025 08:00
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Топ-3 военных авто, которые производили в Украине: вы о них точно не слышали Фото: не все знали, что пригородные ЛАЗы имели военное назначение - обратите внимание на люк над правым поворотником (А. Хомич)
Автор: Игорь Широкун

Для изготовления военных автомобилей нечасто строят специальные предприятия. Так же и в Украине технику армейского назначения производили на обычных автозаводах. Не пригодилась бы она и в наше время?

Об амфибии, автобусе и тракторе 4х4, которые имели военное назначение и изготавливались на территории Украины, читайте в материале РБК-Украина.

Топ-3 военных авто, которые производили в Украине: вы о них точно не слышалиФото: плавающий вездеход БАВ, созданный в г. Днепре, сочетал несколько трудносочетаемых характеристик (wikipedia.org)

ДАЗ-485 - вездеход-амфибия (Днепропетровский автомобильный завод)

Машина, предназначенная для двух стихий и известная также как БАВ (Большой Автомобиль Водоплавающий), была настоящим техническим чудом.

Имея грузоподъемность в 3 тонны, транспортер ДАЗ-485 мог двигаться со скоростью 73 км/ч по дорогам, легко преодолевать бездорожье благодаря трансмиссии 6х6, лебедке для самовытаскивания и возможности регулировки давления в шинах.

Автомобиль, который вообще базировался на шасси грузовика ЗИЛ-151, мог передвигаться по воде со скоростью 11 км/ч, что и сегодня является достойным результатом для амфибий такого класса.

Машину изготавливали на трех заводах и она служила в армии более 25 лет. Несмотря на то, что ее создали в Днепропетровске (теперь - г. Днепр), мало кто знает о ее украинском происхождении, ведь всю карьеру она носила названия БАВ или ЗИЛ-485.

Нюанс в том, что в определенный момент автомобильный завод ДАЗ, где машину спроектировали и испытывали, был переориентирован на производство ракет и превратился в "Южмаш". Выпуск же амфибий передали другим предприятиям.

Топ-3 военных авто, которые производили в Украине: вы о них точно не слышалиФото: в определенные периоды все автобусы ЛАЗ-695 Львовского завода выпускались с дверцей на передней маске - для загрузки раненых на носилках (wikipedia.org)

ЛАЗ-695 (Львовский автобусный завод)

Автобусы моделей ЛАЗ-965, которые использовались на пригородных маршрутах (варианты Е - 1963 г., М - 1969 г. и Н - 1974 г.), планировали привлекать в случае масштабного военного конфликта - как санитарный транспорт.

Однако узкие входные двери салона затрудняли загрузку носилок с ранеными. Поэтому определенное количество таких автобусов было дополнительно оснащено небольшой дверцей на передней торцевой части кузова, что позволяло загружать носилки напрямую в салон.

Интересно, что даже не все водители знали об этой конструктивной особенности. Между тем, в некоторые годы все автобусы ЛАЗ-695Н поступали с завода с такими дверцами и уже укомплектованными носилками и специальными трехъярусными стойками в салон.

Во время учений по гражданской обороне существовали четкие нормативы по замене сидений на эти стойки, а водители должны были регулярно проверять болты крепления, чтобы избежать трудностей при монтаже.

Топ-3 военных авто, которые производили в Украине: вы о них точно не слышалиФото: Харьковский тракторный завод на базе своего популярного Т-130К выпускал армейский тягач и такую саперную машину ПЗМ-2 (wikipedia.org)

Т-155 ПЗМ-2 (Харьковский тракторный завод)

Распространенный сельскохозяйственный трактор Т-150К с приводом на все четыре колеса был доработан в военную версию. И получился Т-155, легкий тягач, приспособленный для буксировки тяжелых объектов - от сломанных танков до тяжелых самолетов-бомбардировщиков.

Но, вероятно, больше всего этот армейский трактор был известен в версии полковой землеройной машины ПЗМ-2. Которая, например, была способна рыть окопы со скоростью до 180 метров в час.

Ее главный инструмент - цепной копатель, похожий на гигантскую бензопилу, который выбрасывает землю с помощью ротора. Уникальность ПЗМ-2 - она не боится непогоды: копает землю даже в мороз или под дождем, когда остальная техника буксует. За это отвечает мощная лебедка на 5 тонн.

А сегодня?

А сегодня некоторые из упомянутых армейских машин, насколько нам известно, все еще находятся на службе. Правда, амфибий это не касается, потому что поддерживать в ходовом состоянии такую экзотику сегодня было бы непросто.

Кроме того, каждая из этих машин является интересным примером того, как можно доступным (или относительно доступным) способом превратить гражданский транспорт в военную технику.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям о самых удивительных армейских автомобилях в мире.

Также в наших публикациях недавно мы упоминали о 5 признаках, по которым можно узнать настоящий военный мотоцикл КМЗ МВ "Днепр".

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Коммерческие автомобили".

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