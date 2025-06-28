Tesla запустила Robotaxi: как работает инновационная система и сколько стоит

Главное - фирменным беспилотным такси пока что могут воспользоваться далеко не все. Tesla открыла на своем официальном сайте прием заявок на участие в экспериментальной программе, а для старта у компании отобрали ограниченное количество участников. В основном это лояльные марке люди, а также блогеры, лидеры общественного мнения и журналисты.

Для вызова Robotaxi используется специальное онлайн-приложение, доступ к которому пока есть только у приглашенных лиц. Режим работы - с шести утра до полуночи, без выходных. Однако беспилотное такси не выйдет на линию в случае непогоды.

Где работает роботакси

Кроме того, зона действия Robotaxi строго ограничена небольшой частью Остина и не распространяется на весь город. Поездка оплачивается по фиксированному тарифу: 4,2 доллара. А еще для участия в программе необходимо подтвердить согласие со сводом правил.

В основном они типичны для таких сервисов:

нельзя распивать алкоголь,

курить

перевозить оружие

нельзя использовать роботакси для совершения преступлений и тому подобное

Интересно, что с собой в поездку можно взять только одного спутника, а после поездки нужно обязательно оставить отзыв.

Роботакси, созданные на базе кроссовера Tesla Model Y, все же не являются полностью автономными. На правом переднем кресле находится сотрудник компании. Хотя место водителя демонстративно пустует.