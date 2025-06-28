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Tesla запустила Robotaxi: как работает инновационная система и сколько стоит

Суббота 28 июня 2025 16:12
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Tesla запустила Robotaxi: как работает инновационная система и сколько стоит Фото: Tesla запустила Robotaxi (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Tesla в конце прошлого года показала полностью беспилотные модели Cybercab и Robovan. Уже этим летом американский автопроизводитель запустил в техасском городе Остин инновационный сервис, но с рядом существенных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Главное - фирменным беспилотным такси пока что могут воспользоваться далеко не все. Tesla открыла на своем официальном сайте прием заявок на участие в экспериментальной программе, а для старта у компании отобрали ограниченное количество участников. В основном это лояльные марке люди, а также блогеры, лидеры общественного мнения и журналисты.

Tesla запустила Robotaxi: как работает инновационная система и сколько стоит

Для вызова Robotaxi используется специальное онлайн-приложение, доступ к которому пока есть только у приглашенных лиц. Режим работы - с шести утра до полуночи, без выходных. Однако беспилотное такси не выйдет на линию в случае непогоды.

Где работает роботакси

Кроме того, зона действия Robotaxi строго ограничена небольшой частью Остина и не распространяется на весь город. Поездка оплачивается по фиксированному тарифу: 4,2 доллара. А еще для участия в программе необходимо подтвердить согласие со сводом правил.

Tesla запустила Robotaxi: как работает инновационная система и сколько стоит

В основном они типичны для таких сервисов:

  • нельзя распивать алкоголь,
  • курить
  • перевозить оружие
  • нельзя использовать роботакси для совершения преступлений и тому подобное

Интересно, что с собой в поездку можно взять только одного спутника, а после поездки нужно обязательно оставить отзыв.

Роботакси, созданные на базе кроссовера Tesla Model Y, все же не являются полностью автономными. На правом переднем кресле находится сотрудник компании. Хотя место водителя демонстративно пустует.

Tesla запустила Robotaxi: как работает инновационная система и сколько стоит

Напомним, ранее сообщалось, что акции Tesla рухнули на 14% на фоне публичного конфликта между основателем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Рыночная стоимость фирмы снизилась на 152 млрд долларов.

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