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Tesla запустила Robotaxi: як працює інноваційна система та скільки коштує

Субота 28 червня 2025 16:12
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Tesla запустила Robotaxi: як працює інноваційна система та скільки коштує Фото: Tesla запустила Robotaxi (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Tesla наприкінці минулого року показала повністю безпілотні моделі Cybercab та Robovan. Вже цього літа американський автовиробник запустив у техаському місті Остін інноваційний сервіс, але з низкою істотних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Головне – фірмовим безпілотним таксі поки що можуть скористатися далеко не всі. Tesla відкрила на своєму офіційному сайті прийом заявок на участь в експериментальній програмі, а для старту у компанії відібрали обмежену кількість учасників. В основному це лояльні марці люди, а також блогери, лідери громадської думки та журналісти.

Tesla запустила Robotaxi: як працює інноваційна система та скільки коштує

Для виклику Robotaxi використовується спеціальний онлайн-додаток, доступ до якого поки що є тільки у запрошених осіб. Режим роботи – з шостої ранку до півночі, без вихідних. Проте безпілотне таксі не вийде на лінію у разі негоди.

Де працює роботаксі

Крім того, зона дії Robotaxi строго обмежена невеликою частиною Остіна і не поширюється на все місто. Поїздка оплачується за фіксованим тарифом: 4,2 долара. А ще для участі у програмі необхідно підтвердити згоду зі зведенням правил.

Tesla запустила Robotaxi: як працює інноваційна система та скільки коштує

В основному вони типові для таких сервісів:

  • не можна розпивати алкоголь,
  • курити
  • перевозити зброю
  • не можна використовувати роботаксі для скоєння злочинів тощо

Цікаво, що з собою у поїздку можна взяти лише одного супутника, а після поїздки потрібно обов'язково залишити відгук.

Роботаксі, створені на базі кросовера Tesla Model Y, все ж таки не є повністю автономними. На правому передньому кріслі знаходиться співробітник компанії. Хоча місце водія демонстративно пустує.

Tesla запустила Robotaxi: як працює інноваційна система та скільки коштує

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що акції Tesla рухнули на 14% на тлі публічного конфлікту між засновником компанії Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом. Ринкова вартість фірми знизилася на 152 млрд доларів.

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