Tesla представила бюджетные варианты электромобилей Model Y и Model 3

Компания Tesla представила бюджетные версии электромобилей Model Y и Model 3. В базовой комплектации кроссовера сразу заметны изменения - передний бампер стал другим и больше не имеет нижних секций с оптикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сзади тоже произошли изменения: задние фары потеряли светодиодную полосу и нижние вставки. Гамма цветов кузова ограничена тремя вариантами: серый, белый и черный - последние два доступны только за дополнительную плату. Стандартные колеса теперь 18-дюймовые, а 19-дюймовые доступны в качестве опции.

Что в салоне

Интерьер Model Y Standard значительно упрощен. Центральный тоннель убрали, заменив его открытой консолью, хотя подлокотник с держателями для напитков оставили.

Рулевую колонку лишили электропривода, а задние пассажиры теперь без отдельного экрана и обогрева сидений. Часть кожзаменителя на сиденьях заменили тканью. 15,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы остался, но количество динамиков уменьшено с 15 до 7.

Функция удержания в полосе Autosteer стала недоступной, а вместо HEPA-фильтра установили обычную вентиляцию. Интересным решением стало "сокрытие" панорамной крыши - стеклянная панель осталась, но закрыта стандартной обшивкой потолка.

Похоже, что полная замена крыши на стальную оказалась экономически нецелесообразной, поэтому производитель пошел по пути более простого визуального отделения базовой версии от более дорогих.

Техническая часть

Model Y Standard имеет только один электродвигатель на задней оси и аккумулятор емкостью 69 кВт*ч. Запас хода - 517 км, что на 58 км меньше, чем у следующей модели с задним приводом. В подвеске использованы простые пассивные амортизаторы вместо адаптивных.

Model 3 Standard претерпел меньше изменений

Внешне он отличается только дисками, хотя выбор цветов также ограничен тремя. Внутри салон упрощен подобно Model Y, но сохранен центральный тоннель и настоящая панорамная крыша.

Эта версия также имеет задний привод, обычную подвеску и ту же батарею на 69 кВт*ч, обеспечивая 517 км пробега на одном заряде.

Пока что обе базовые модели предлагаются только на рынке США. Tesla Model 3 Standard стоит от 37 000 долларов, что на 5 500 долларов дешевле версии Long Range RWD. Model Y Standard оценивается в 40 000 долларов.