Tesla представила бюджетні варіанти електромобілів Model Y та Model 3

Четвер 09 жовтня 2025 15:42
UA EN RU
Tesla представила бюджетні варіанти електромобілів Model Y та Model 3 Фото: Tesla представила бюджетні варіанти електромобілів Model Y та Model 3 (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Tesla представила бюджетні версії електромобілів Model Y та Model 3. У базовій комплектації кросовера відразу помітні зміни – передній бампер став іншим і більше не має нижніх секцій з оптикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Позаду теж відбулися зміни: задні фари втратили світлодіодну смугу та нижні вставки. Гамма кольорів кузова обмежена трьома варіантами: сірий, білий і чорний — останні два доступні лише за додаткову плату. Стандартні колеса тепер 18-дюймові, а 19-дюймові доступні як опція.

Tesla представила бюджетні варіанти електромобілів Model Y та Model 3

Що в салоні

Інтер’єр Model Y Standard значно спрощений. Центральний тунель прибрали, замінивши його відкритою консоллю, хоча підлокітник із тримачами для напоїв залишили.

Рульову колонку позбавили електроприводу, а задні пасажири тепер без окремого екрана та обігріву сидінь. Частину шкірозамінника на сидіннях замінили тканиною. 15,4-дюймовий дисплей мультимедійної системи залишився, але кількість динаміків зменшена з 15 до 7.Tesla представила бюджетні варіанти електромобілів Model Y та Model 3

Функція утримання в смузі Autosteer стала недоступною, а замість HEPA-фільтра встановили звичайну вентиляцію. Цікавим рішенням стало "приховування" панорамного даху – скляна панель залишилася, але закрита стандартною обшивкою стелі.

Схоже, що повна заміна даху на сталевий виявилась економічно недоцільною, тому виробник пішов шляхом простішого візуального відокремлення базової версії від дорожчих.

Tesla представила бюджетні варіанти електромобілів Model Y та Model 3

Технічна частина

Model Y Standard має лише один електродвигун на задній осі та акумулятор ємністю 69 кВт*год. Запас ходу — 517 км, що на 58 км менше, ніж у наступної моделі з заднім приводом. У підвісці використані прості пасивні амортизатори замість адаптивних.

Model 3 Standard зазнав менше змін

Зовні він відрізняється лише дисками, хоча вибір кольорів також обмежено до трьох. Усередині салон спрощено подібно до Model Y, але збережено центральний тунель та справжній панорамний дах.

Tesla представила бюджетні варіанти електромобілів Model Y та Model 3

Ця версія також має задній привід, звичайну підвіску і ту ж батарею на 69 кВт*год, забезпечуючи 517 км пробігу на одному заряді.

Tesla представила бюджетні варіанти електромобілів Model Y та Model 3

Поки що обидві базові моделі пропонуються тільки на ринку США. Tesla Model 3 Standard коштує від 37 000 доларів, що на 5 500 доларів дешевше за версію Long Range RWD. Model Y Standard оцінюється у 40 000 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що акції Tesla рухнули на 14% на тлі публічного конфлікту між засновником компанії Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом. Ринкова вартість фірми знизилася на 152 млрд доларів.

