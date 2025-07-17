Tesla Model Y получит удлиненную версию: в чем ее главная особенность
Tesla готовит новый вариант электромобиля Model Y для рынка Китая. Вариант с удлиненной колесной базой и шестиместным салоном получит индекс YL и дебютирует осенью 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Car News China.
Тизеры новой Model Y они стали известны благодаря базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая.
Так, длина будет составлять 4976 миллиметров, ширина - 1920 миллиметров, высота - 1668 миллиметров, а колесная база - 3040 миллиметров, что на 150 больше, чем у обычного электромобиля. Шестиместный вариант прибавит и в весе: снаряженная масса вырастет на 96 килограммов и превысит две тонны, достигнув 2088 килограммов.
Техническая составляющая
В состав силовой установки войдут два электромотора: передний выдает 193 силы, а задний - 269 сил. Пиковая отдача установки составит 456 сил - на шесть больше, чем у обычного варианта. Пока что это единственный зафиксированный в базе MIIT вариант.
Указана и максимальная скорость - 201 километр в час, а вот емкости батареи традиционно нет. Указывается лишь, что автомобиль получит трехкомпонентный аккумулятор NMC (никель-марганец-кобальт) от LG.
Напомним, ранее сообщалось, что акции Tesla рухнули на 14% на фоне публичного конфликта между основателем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Рыночная стоимость фирмы снизилась на 152 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.