ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Tesla Model Y отримає подовжену версію: у чому її головна особливість

Четвер 17 липня 2025 15:22
UA EN RU
Tesla Model Y отримає подовжену версію: у чому її головна особливість Фото: Tesla Model Y отримає подовжену версію
Автор: Константин Широкун

Tesla готує новий варіант електромобіля Model Y для ринку Китаю. Варіант з подовженою колісною базою та шестимісним салоном отримає індекс YL та дебютує восени 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Car News China.

Тизери нової Model Y вони стали відомі завдяки базі Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Так, довжина становитиме 4976 міліметрів, ширина – 1920 міліметрів, висота – 1668 міліметрів, а колісна база – 3040 міліметрів, що на 150 більше, ніж у звичайного електромобіля. Шестимісний варіант додасть і у вазі: споряджена маса зросте на 96 кілограмів і перевищить дві тони, досягнувши 2088 кілограмів.

Tesla Model Y отримає подовжену версію: у чому її головна особливість

Технічна складова

До складу силової установки увійдуть два електромотори: передній видає 193 сили, а задній – 269 сил. Пікова віддача установки складе 456 сил – на шість більше, ніж у звичайного варіанта. Поки що це єдиний зафіксований у базі MIIT варіант.

Вказано і максимальну швидкість – 201 кілометр на годину, а ось ємності батареї традиційно немає. Зазначається лише, що автомобіль отримає трикомпонентний акумулятор NMC (нікель-марганець-кобальт) від LG.

Tesla Model Y отримає подовжену версію: у чому її головна особливість

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що акції Tesla рухнули на 14% на тлі публічного конфлікту між засновником компанії Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом. Ринкова вартість фірми знизилася на 152 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Tesla Електромобілі Автомобільний ринок
Новини
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні