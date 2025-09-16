Технический фестиваль Old Car Land пройдет в музее "Колеса Истории"

Главная часть фестиваля - это подборка автомобилей 30-х годов прошлого века. Все посетители смогут увидеть автомобили, которые более 90 лет назад передвигались по дорогам мира. Среди ожидаемых авто - Mercedes-Benz 230, Skoda Popular, Opel Super 6, Ford V8, Mercedes-Benz 170 и др.

Также посетители Old Car Land смогут ознакомиться с экспозицией мотоциклов Киевского мотозавода, которому в этом году исполняется 80 лет со дня основания. Среди анонсированных экспонатов - уникальные армейские модификации, эскортные мотоциклы, опытные образцы и первые модели КМЗ.

Отдельная экспозиция осеннего Old Car Land будет посвящена первому легковому украинскому автомобилю - ЗАЗ-965 "Запорожец", которому в этом году исполняется 65 лет с начала производства.

Среди других активностей мероприятия - обновленная экспозиция классических грузовых авто и автобусов, презентация уникальной коллекции игрушек и масштабных моделей украинского производства, крупнейшая в Украине выставка ретроигрушек и т.д.