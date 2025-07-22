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Subaru показала свой третий электромобиль: вот как выглядит новый кроссовер

Фото: Subaru показала свой третий электромобиль (media.subaru.com)
Автор: Константин Широкун

Японский автопроизводитель представил новый электрический кроссовер под названием Subaru Uncharted. В продажу новинка поступит уже до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компактный кроссовер длиной 4510 миллиметров можно будет заказать с 18 или с 20-дюймовыми колесными дисками. Клиренс Uncharted - 211 миллиметров. В его основе лежит платформа Toyota e-TNGA, как и Toyota C-HR+, а внешне он заимствует черты у Solterra и Trailseeker.

Техническая сторона авто

Самая доступная версия приводится в движение единственным электродвигателем мощностью 224 лошадиные силы. Как долго она будет продаваться, неясно, но Subaru упоминает о ее "ограниченном тираже". Также покупатели смогут выбрать двухмоторный вариант, развивающий 343 силы. С места до 96 км/ч в час такой вариант разгонит за пять секунд.

Емкость аккумулятора не зависит от версии и составляет 74,7 кВт*ч. Паспортный запас хода моноприводного Uncharted - 492 километра. Зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно будет за 30 минут. Кстати, владельцам будут доступны станции Tesla Supercharger.

Особенности оснащения

В оснащение кроссовера в зависимости от уровня исполнения войдут 14-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов, фирменный комплект помощников Subaru EyeSight, панорамный люк, "умное" зеркало заднего вида, подогрев руля, водоотталкивающая обивка сидений и др.

В североамериканских дилерских центрах Subaru Uncharted должен появиться в начале 2026 года. Стоимость, как считают СМИ, будет стартовать примерно с 30 тысяч долларов.

 

Ранее сообщалось, что Subaru уменьшит производство новых авто в США. Необычный ход оказался вынужденным: из-за пошлин Канады в ответ на пошлины Трампа компании выгоднее ориентироваться на японское производство и поставлять машины в Северную Америку через океан.

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