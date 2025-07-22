Subaru показала свой третий электромобиль: вот как выглядит новый кроссовер

Компактный кроссовер длиной 4510 миллиметров можно будет заказать с 18 или с 20-дюймовыми колесными дисками. Клиренс Uncharted - 211 миллиметров. В его основе лежит платформа Toyota e-TNGA, как и Toyota C-HR+, а внешне он заимствует черты у Solterra и Trailseeker.

Техническая сторона авто

Самая доступная версия приводится в движение единственным электродвигателем мощностью 224 лошадиные силы. Как долго она будет продаваться, неясно, но Subaru упоминает о ее "ограниченном тираже". Также покупатели смогут выбрать двухмоторный вариант, развивающий 343 силы. С места до 96 км/ч в час такой вариант разгонит за пять секунд.

Емкость аккумулятора не зависит от версии и составляет 74,7 кВт*ч. Паспортный запас хода моноприводного Uncharted - 492 километра. Зарядить батарею с 10 до 80 процентов можно будет за 30 минут. Кстати, владельцам будут доступны станции Tesla Supercharger.

Особенности оснащения

В оснащение кроссовера в зависимости от уровня исполнения войдут 14-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов, фирменный комплект помощников Subaru EyeSight, панорамный люк, "умное" зеркало заднего вида, подогрев руля, водоотталкивающая обивка сидений и др.

В североамериканских дилерских центрах Subaru Uncharted должен появиться в начале 2026 года. Стоимость, как считают СМИ, будет стартовать примерно с 30 тысяч долларов.