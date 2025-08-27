Страховая откажет в выплате: 7 ошибок, которые совершают водители после ДТП

Страховая выплата становится спасением для водителя, который не имеет других источников для возмещения потерь после ДТП. Особенно когда речь идет о полисе ОСАГО - так называемой автогражданке. Но страховщики имеют перечень причин не выплачивать деньги клиенту.

О нескольких действиях, которыми водитель сам отменяет себе выплату от страховой компании, читайте в материале РБК-Украина .

Когда автовладельцу могут отказать в выплате по страховому полису ОСАГО

ОСАГО (Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) - это гарантия того, что в случае ДТП виновник аварии не оставит потерпевшего без компенсации ущерба.

Однако бывают случаи, когда страховая компания может отказать в выплате, даже если водитель имеет действующий полис. Рассмотрим основные основания для отказа в выплатах по ОСАГО, на которые часто опираются украинские страховщики.

Водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Одна из самых распространенных причин отказа - управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Если будет доказано, что виновник ДТП был под воздействием алкоголя, наркотиков или других веществ, страховая компания имеет полное право отказать этому человеку в выплате компенсации.

Отсутствие у водителя прав соответствующей категории. Если лицо, которое находилось за рулем и совершило ДТП, не имело водительского удостоверения или имело удостоверение не той категории (например, управляло легковушкой с тяжелым прицепом, имея только категорию B), страховая компания также может отказать в выплате.

Просроченный или недействительный полис ОСАГО. Еще одна причина отказа - окончание срока действия страхового полиса или его аннулирование. Если полис был поддельный, не был оплачен или по каким-либо причинам утратил силу, страховая компания не несет ответственности за компенсацию убытков.

Фото: при незначительных повреждениях не всегда есть смысл вызывать полицию и извещать страховую (gettyimages.com)

ДТП не было зафиксировано должным образом. Чтобы страховая компания рассмотрела дело, авария должна быть оформлена в соответствии с установленным порядком - с вызовом полиции или с помощью европротокола. Если водители разъехались без фиксации обстоятельств ДТП должным образом, страховая может отказать в выплате.

Неуведомление страховщика о ДТП в установленный срок. Законодательство предусматривает обязанность уведомить страховую компанию о дорожно-транспортном происшествии в определенный срок (обычно - в течение 3 дней). Несвоевременное информирование может быть основанием для отказа в выплате.

Часто эксперты советуют звонить своей страховой компании прямо с места аварии. Отметим, что это действительно имеет смысл, если вы твердо решили заявлять о происшествии страховщикам и ждать от них денег.

Водитель нарушил другие условия договора страхования. В договоре ОСАГО могут быть прописаны дополнительные условия, которые должен выполнять страхователь. Например, запрет на выезд за пределы Украины или ограничения по списку лиц, которые имеют право управлять авто.

Нарушение таких условий также может быть причиной отказа. Поэтому так важно во всех деталях изучать текст страхового соглашения - в том числе и то, что написано мелкими буквами.

Умышленное причинение ДТП или мошенничество. Обычно страховая компания проводит собственное расследование аварий. И если будет установлено, что определенное происшествие было инсценировано или водитель намеренно спровоцировал ДТП - с целью получения страхового возмещения или по другим причинам, страховая компания откажет в выплате.

Более того, ее юристы могут обратиться в правоохранительные органы, поскольку такие действия клиента часто можно квалифицировать как мошенничество.

Самое главное

Наличие полиса ОСАГО не является абсолютной гарантией выплаты в любой ситуации. Чтобы избежать отказа в компенсации, водителю стоит внимательно ознакомиться с условиями договора, не нарушать правила дорожного движения и действовать в соответствии с законом в случае ДТП.

При этом бывалые водители знают, что самая первая гарантия безопасности и благополучия на отечественных дорогах - собственная внимательность, предусмотрительность и дисциплинированность.