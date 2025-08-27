Страхова відмовить у виплаті: 7 помилок, які роблять водії після ДТП

Страхова виплата стає порятунком для водія, який не має інших джерел для відшкодування втрат після ДТП. Особливо коли йдеться про поліс ОСАГО - так звану автоцивілку. Але ж страховики мають перелік причин не виплачувати гроші клієнту.

Про кілька дій, якими водій сам скасовує собі виплату від страхової компанії, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Коли автовласнику можуть відмовити у виплаті по страховому полісу ОСАГО

ОСАГО (Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) - це гарантія того, що у разі ДТП винуватець аварії не залишить потерпілого без компенсації збитків.

Однак бувають випадки, коли страхова компанія може відмовити у виплаті, навіть якщо водій має дійсний поліс. Розглянемо основні підстави для відмови у виплатах за ОСАГО, на які часто спираються українські страховики.

Водій був у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Одна з найпоширеніших причин відмови - керування транспортним засобом у нетверезому стані. Якщо буде доведено, що винуватець ДТП був під впливом алкоголю, наркотиків або інших речовин, страхова компанія має повне право відмовити цій людині у виплаті компенсації.

Відсутність у водія прав відповідної категорії. Якщо особа, яка перебувала за кермом і скоїла ДТП, не мала водійського посвідчення або мала посвідчення не тієї категорії (наприклад, керувала легковиком з важким причепом, маючи лише категорію B), страхова компанія також може відмовити у виплаті.

Прострочений або недійсний поліс ОСАГО. Ще одна причина відмови - закінчення терміну дії страхового поліса або його анулювання. Якщо поліс був підроблений, не був оплачений або з будь-яких причин втратив чинність, страхова компанія не несе відповідальності за компенсацію збитків.

Фото: при незначних пошкодженнях не завжди є сенс викликати поліцію і повідомляти страхову (gettyimages.com)

ДТП не було зафіксовано належним чином. Щоб страхова компанія розглянула справу, аварія повинна бути оформлена відповідно до встановленого порядку - із викликом поліції або за допомогою європротоколу. Якщо водії роз’їхались без фіксації обставин ДТП належним чином, страхова може відмовити у виплаті.

Неповідомлення страховика про ДТП у встановлений термін. Законодавство передбачає обов’язок повідомити страхову компанію про дорожньо-транспортну пригоду у визначений термін (зазвичай - протягом 3 днів). Несвоєчасне інформування може бути підставою для відмови у виплаті.

Часто експерти радять телефонувати своїй страховій компанії просто з місця аварії. Зазначимо, що це справді має сенс, якщо ви твердо вирішили заявляти про пригоду страховикам і чекати від них грошей.

Водій порушив інші умови договору страхування. У договорі ОСАГО можуть бути прописані додаткові умови, які має виконувати страхувальник. Наприклад, заборона на виїзд за межі України або обмеження по списку осіб, які мають право керувати авто.

Порушення таких умов також може бути причиною відмови. Тому так важливо в усіх деталях вивчати текст страхової угоди - зокрема і те, що написано дрібними літерами.

Навмисне спричинення ДТП або шахрайство. Зазвичай страхова компанія проводить власне розслідування аварій. І якщо буде встановлено, що певна пригода була інсценована або водій навмисно спровокував ДТП - з метою отримання страхового відшкодування чи з інших причин, страхова компанія відмовить у виплаті.

Більше того, її юристи можуть звернутись до правоохоронних органів, оскільки такі дії клієнта часто можна кваліфікувати як шахрайство.

Найголовніше

Наявність поліса ОСАГО не є абсолютною гарантією виплати у будь-якій ситуації. Щоб уникнути відмови у компенсації, водієві варто уважно ознайомитись з умовами договору, не порушувати правила дорожнього руху та діяти відповідно до закону у разі ДТП.

При тому бувалі водії знають, що найперша гарантія безпеки і благополуччя на вітчизняних дорогах - власна уважність, передбачливість та дисциплінованість.