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Настоящая революция: Skoda готовит электрическую Octavia, и показала первое фото новинки

Фото: Skoda готовит электрическую Octavia (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Skoda показала первые изображения нового концептуального универсала на электротяге под названием Vision O. Объявлено, что шоу-кар "продемонстрирует будущее развитие" машин с таким типом кузова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе производителя также заявили, что мировую премьеру новинка отметит на Мюнхенском автосалоне, который откроется в начале сентября.

Первый электрический универсал бренда

Между тем, еще в 2023 году Skoda анонсировала появление в своей гамме первого электрического универсала: тогда были опубликованы простые рендеры автомобиля с условным именем Skoda Combi. Судя по всему, Skoda Vision O - это эволюция того проекта.

Ряд медиа считают, что буква O в названии вовсе не случайна - мол, нам покажут предвестника либо непосредственно Skoda Octavia следующего поколения, либо ее "зеленую" альтернативу. При этом нынешней Skoda Octavia с ДВС продолжат конвейерную жизнь.

Что же касается дизайна Skoda Vision O, то он выполнен в актуальном фирменном стиле Modern Solid. Два года назад в компании также рассказали о том, что длина электрического универсала составит примерно 4,7 метра.

Больше подробностей о концепте обещают раскрыть еще перед презентацией, то есть в ближайшие недели ждем новые тизеры. Ну а на рынок серийный электрический универсал выйдет в 2026 году.

 

Ранее сообщалось, что Skoda в Украине существенно обновила линейку двигателей для автомобилей 2026 модельного года. Так, новые силовые агрегаты двигатели получили Skoda Kodiaq, Superb, Kamiq и Scala, впоследствии обновление получит и бестселлер бренда Skoda Octavia.

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