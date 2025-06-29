Цього не скажуть на СТО: як захистити шини у спеку
Комплект гарної гуми залишає помітний слід у сімейному бюджеті, тому є сенс подумати про те, щоб вони не зношувались у прискореному темпі. Саме влітку маємо чимало чинників зношення - як їх нівелювати?
Про те, яких дій треба уникати для збереження ресурсу шин на гарячому асфальті, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Як зменшити зношення шин
Щоб зрозуміти, як скорочується життя шин на машині, згадаємо основні чинники зношення у літню пору. Це базові принципи, які відкрито пояснюють самі виробники шин:
- Тертя протектора об асфальт. Навіть при рівномірному русі шина поступово втрачає частинки гуми через контакт з дорожнім покриттям - вони залишаються на дорозі.
- Зношення при гальмуванні та розгоні. Різкі старти або екстрене гальмування викликають прослизання протектора, що прискорює його стирання.
- Зношення при поворотах. Активне маневрування, особливо на високій швидкості, також сприяє втраті мікрочастинок гуми з бокових зон протектора.
- Перегрів. Якщо шина перегрівається, її структура порушується: каркас відшаровується від гуми, що призводить до втрати та міцності та форми - колесо стає овальним або видувається вбік. (між іншим, це особливо небезпечно для зимових шин, які не витримують температур вище 50°C).
- Механічні пошкодження. Удар об яму чи бордюр може пошкодити як гуму, так і внутрішній каркас. Влітку, коли швидкість руху зазвичай вища, ризик таких пошкоджень зростає.
Отже, основним ворогом шин є висока температура, точніше - перегрів колеса.
Температура шин
Перегрів шин може виникнути з різних причин, і, всупереч поширеній думці, головна з них - не спека. В українському кліматі навіть на розпеченому сонці гума нечасто нагрівається вище 50-60 °C.
Набагато небезпечніше їзда на недостатньо накачаних шинах, особливо по гарячому асфальту. У таких умовах температура може піднятися до 100°C, що вже близько до критичного рівня.
До речі, тиск у шинах слід перевіряти лише тоді, коли вони холодні - тобто не після поїздки і не після стоянки під сонцем. Крім тиску, на нагрів впливає і швидкість: чим вона вища, тим більше нагріваються окремі ділянки шини.
Фото: не тип покриття і не ями впливають на ресурс літніх шин, а їхня температура і швидкість руху (unsplash.com)
Що робити, щоб шини жили довше: основні прийоми
- Слідкуйте за тиском. Перевіряйте його щонайменше раз на місяць. Візуально визначити, що колесо трохи спущене, майже неможливо, але навіть кілька днів їзди з недостатнім тиском можуть призвести до деформації шини -і вона стане непридатною до використання.
- Контролюйте швидкість. Рух на високій швидкості (понад 90-100 км/год) не лише збільшує витрати пального, а й сприяє перегріву шин, особливо влітку. Це значно скорочує їхній термін служби. До того ж, на великій швидкості складніше вчасно помітити ями, які можуть серйозно пошкодити покришку.
- Уникайте різких дій кермом та педалями. Раптові повороти керма, екстрене гальмування чи інтенсивне прискорення - усе це пришвидшує зношення протектора, навіть якщо не відбувається помітного пробуксовування чи юзу.
- Не залишайте авто під прямим сонцем. Літнім моделям до сонця більш-менш байдуже, а зимові - якщо на них доводиться їздити влітку - це важливо. Тривале перебування на сонці може негативно вплинути на стан їхньої гуми.
Ключ до довговічності шин
Отже, головний чинник довговічності шин, особливо в літню пору - правильний тиск. Сучасні моделі покришок часто мають м’які боковини, тому визначити тиск на око практично неможливо. Відтак, якщо на машині немає штатної системи контролю, варто мати під рукою хоча б простенький механічний манометр.
А якщо є можливість, варто встановити систему TPMS (дистанційний контроль тиску в шинах). Вона складається з датчиків у колесах, які передають інформацію про тиск на дисплей у салоні - це зручно і надійно.
Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали автомобілістів від кількох дій, якими водії фактично вбивають свої шини.
А про те, як самостійно перевіряти гальма автомобіля, ми розповідали в нашому окремому матеріалі.
При підготовці статті були використані матеріали Rosava, Nokian Tyres та "Шина плюс".