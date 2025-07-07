Сколько динамиков должно быть в машине: как организовать качественную музыку в салоне

Не все водители догадываются, что аудиосистема в их автомобилях может звучать лучше - и даже не лучше, а принципиально лучше. Почему это важно для водителя и как такое обеспечить?

О том, с чего начать улучшение звучания аудиосистемы в автомобиле, читайте в материале РБК-Украина .

Идеальный звук в машине

Эксперты по автозвуку (так называется связанная с автомобилями отрасль аудиофильского движения) отмечают, что последние десять-пятнадцать лет автомобилисты не уделяют внимания качеству звучания музыки и вещательных программ в салоне.

Почему так - тема отдельного разговора, но главное то, что большинству автомобилистов достаточно, что они разбирают речь диктора радио и узнают голос исполнителя модной песни.

Но когда такому автомобилисту случается услышать в чужой машине более-менее высококлассную аудиосистему, его представление о "музыке" в машине в корне меняется.

И почему-то первый вопрос, который впечатленный слушатель задает владельцу "правильной" аудиосистемы - "Сколько динамиков надо поставить?" Да, этот вопрос тоже имеет значение, но стоит он едва ли не на последнем месте.

Качественный звук в автомобиле - это как?

С технической точки зрения это означает, что аудиосистема точно передает звук без искажений, шумов, изменений в тональности и тембре.

Однако большинству слушателей такое "нейтральное" звучание кажется скучным, поэтому производители аудиокомпонентов и их установщики специально настраивают звучание, подчеркивая определенные частоты - как кулинарные специи, добавляющие вкуса для конкретного потребителя.

Интересно, что в разных странах существуют свои предпочтения:

- Французы предпочитают выразительный вокал - голос "выпирает".

- Американцы любят мощные басы и яркие высокие частоты.

- Англичане ценят сбалансированное звучание с гармоничным сочетанием всех частот.

Украинские меломаны, по словам экспертов, часто выбирают системы с максимально естественным и классическим звучанием - без лишних "украшений".

Фото: правильная звуковая сцена в салоне авто строится только на так называемой компонентной акустике - парах динамиков разных частотных диапазонов (unsplash.com)

Что главное для звучания музыки в авто?

Точно не количество динамиков, но в целом факторов много. На качество звука влияет абсолютно все - от головного устройства до динамиков. Именно поэтому профессионалы стремятся создать единую, согласованную систему из компонентов одной серии.

Важнейшие элементы:

- головное устройство (т.н. магнитола);

- усилители с правильным питанием;

- громкоговорители с фильтрами частот (кроссоверами);

- звуковой процессор (опция),

- кабели (неподходящие могут искажать сигнал);

- подготовка салона к инсталляции и монтаж динамиков.

Относительно динамиков - часто их создают под конкретные жанры. То есть - для слушателей, которым важнее всего вокал, или рок, или джаз, поп-музыка и т.д. Универсальные варианты есть, но они редкость и стоят дорого.

Сколько динамиков нужно для хорошего звука?

Больше - не всегда лучше. Классическая схема для качественного автозвука:

- пара фронтальных двухкомпонентных динамиков,

- один тыловой сабвуфер для эффективного воспроизведения низких частот.

То есть если вас действительно интересует цифра, то классический минимум (и просто классика) - 5 динамиков.

А вот 10-12 динамиков в дорогих авто - это скорее маркетинг и удобство для всех пассажиров в большом салоне, а не гарантия Hi-Fi звучания.

Почему штатные аудиосистемы звучат "не очень"?

Автопроизводитель чаще всего не имеет цели создать в интерьере аудиофильское звучание. Ориентир в первую очередь на надежность и удовлетворение запросов среднестатистического потребителя.

Создание настоящей Hi-Fi системы требует тестов, прослушиваний и участия музыкантов - это сложно и дорого, поэтому доступно не всем производителям.

С технической точки зрения несоответствия следующие:

- в акустическом плане система настроена под среднестатистическое восприятие, без учета нюансов отдельных жанров;

- компоненты не подходят друг к другу по нюансам характеристик;

- система спроектирована без привязки к нюансам интерьера конкретной модели (материалы отделки, размеры и геометрия салона).

Вывод

Первое, с чего следует начинать водителю, задумавшемуся над характером звучания своей "музыки" - найти автомобиль с профессионально построенной аудиосистемой высокого класса. И послушать в ней несколько композиций в разных жанрах: например, классика, рок, джаз, оперный вокал.

Если рядом есть тюнинг-ателье или инсталляционная мастерская, можно начать с визита туда. Словом, сначала надо услышать идеал, к которому захочется - или не захочется - стремиться.