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Скільки динаміків має бути в машині: як облаштувати якісну музику в салоні

Понеділок 07 липня 2025 08:30
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Скільки динаміків має бути в машині: як облаштувати якісну музику в салоні Фото: характер звучання музики в салоні визначається не стільки кількістю динаміків, скільки їхніми характеристиками (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Не всі водії здогадуються, що аудіосистема в їхніх автомобілях може звучати краще - і навіть не краще, а принципово краще. Чому це важливо для водія і як таке забезпечити?

Про те, з чого почати покращення звучання аудіосистеми в автомобілі, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Ідеальний звук в машині

Експерти з автозвуку (так називається пов’язана з автомобілями галузь аудіофільського руху) відзначають, що останні десять-п’ятнадцять років автомобілісти не приділяють уваги якості звучання музики та мовних програм в салоні.

Чому так - тема окремої розмови, але головне те, що більшості автомобілістів достатньо, що вони розбирають мовлення диктора радіо і впізнають голос виконавця модної пісні.

Але коли такому автомобілістові трапляється нагода почути в чужій машині більш-менш класну аудіосистему, його уявлення про "музику" в машині докорінно змінюється.

І чомусь перше запитання, яке вражений слухач задає власнику "правильної" аудіосистеми - "Скільки динаміків треба поставити?" Так, це питання теж має значення, але стоїть воно чи не на останньому місці.

Якісний звук в автомобілі - це як?

З технічної точки зору це означає, що аудіосистема точно передає звук без спотворень, шумів, змін у тональності та тембрі.

Проте більшості слухачів таке "нейтральне" звучання здається нудним, тому виробники спеціально налаштовують звучання, підкреслюючи певні частоти - як кулінарні спеції, що додають смаку під конкретного споживача.

Цікаво, що в різних країнах існують свої уподобання:

- Французи надають перевагу виразному вокалу - голос "випирає".

- Американці люблять потужні баси та яскраві високі частоти.

- Англійці цінують збалансоване звучання з гармонійним поєднанням усіх частот.

Українські меломани, за словами експертів, часто обирають системи з максимально природним і класичним звучанням - без зайвих прикрас.

Скільки динаміків має бути в машині: як облаштувати якісну музику в салоніФото: правильна звукова сцена в салоні авто будується тільки на так званій компонентній акустиці - парах динаміків різних частотних діапазонів (unsplash.com)

Що головне для звучання музики в авто?

Точно не кількість динаміків, але в цілому чинників багато. На якість звуку впливає абсолютно все - від головного пристрою до динаміків. Саме тому професіонали прагнуть створити єдину, узгоджену систему з компонентів однієї серії.

Важливі елементи:

- головний пристрій (т. зв. магнітола);

- підсилювачі з правильним живленням;

- гучномовці з фільтрами частот (кросоверами);

- звуковий процесор (опція),

- кабелі (невідповідні можуть спотворювати сигнал);

- підготовка салону до інсталяції і монтаж динаміків.

Щодо динаміків - часто їх створюють під конкретні жанри. Тобто - для слухачів, яким важливіший за все вокал, або рок, або джаз, поп-музика тощо. Універсальні варіанти є, але вони рідкість і коштують дорого.

Скільки динаміків потрібно для гарного звуку?

Більше - не завжди краще. Класична схема для якісного автозвуку:

- пара фронтальних двокомпонентних динаміків,

- один тиловий сабвуфер для ефективного відтворення низьких частот.

Тобто якщо вас дійсно цікавить цифра, то класичний мінімум (і просто класика) - 5 динаміків.

А от 10-12 динаміків у дорогих авто - це скоріше маркетинг і зручність для всіх пасажирів у великому салоні, а не гарантія Hi-Fi звучання.

Чому штатні аудіосистеми звучать "не дуже"?

Автовиробник найчастіше не має мети створити в інтер’єрі аудіофільське звучання. Орієнтир в першу чергу на надійність і задоволення запитів середньостатистичного споживача.

Створення справжньої Hi-Fi системи потребує тестів, прослуховувань і участі музикантів - це складно і дорого, тому доступно не всім виробникам.

З технічної точки зору невідповідності такі:

- в акустичному плані система налаштована під середньостатистичне сприйняття, без урахування нюансів окремих жанрів;

- компоненти не підходять один до одного за нюансами характеристик;

- система спроектована без прив’язки до нюансів інтер’єру конкретної моделі (матеріали оздоблення, розміри і геометрія салону).

Висновок

Перше, з чого слід починати водієві, який замислився над характером звучання своєї "музики" - знайти автомобіль з професійно побудованою аудіосистемою високого класу. І послухати в ній кілька композицій у різних жанрах: наприклад, класика, рок, джаз, оперний вокал.

Якщо поряд є тюнінг-ател’є чи інсталяційна майстерня, можна почати з візиту туди. Одне слово, спочатку треба почути ідеал, якого захочеться - чи не захочеться - прагнути.

Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, за якими ознаками обирати динаміки за автомобіля.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від варіантів забороненого тюнінгу, який може піти на шкоду автовласнику.

А про те, чому більшість українських автомобілістів їздять на нелегальних автомобілях, ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані матеріали "Звук и тюнинг" та "Інгвар Інжиніринг".

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