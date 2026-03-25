Штрафы за парковку теперь будут в "Дії": в каких городах уже работает сервис

Отныне штрафы за парковку будут отображаться онлайн в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії" и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко .

Отмечается, что отныне "Дія" сама подтянет штрафы из реестра и сразу оповестит в приложении.

Ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты.

МВД совместно с представителями территориальных общин и специалистами ГП "Инфотех" провело необходимые технические доработки и настройки сервисов, чтобы обеспечить своевременное и корректное отображение данных.

Сервис уже работает во Львове, Житомире, Хмельницком, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице.

Впоследствии сервис заработает и в других городах.