ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Авто

Штрафи за паркування тепер будуть у "Дії": у яких містах вже працює сервіс

13:08 25.03.2026 Ср
2 хв
Водії у 7 містах вже можуть отримувати штрафи у застосунку
aimg Тетяна Степанова
Фото: штрафи за паркування тепер будуть у "Дії" (facebook.com/kyivpatrol)

Відтепер штрафи за паркування відображатимуться онлайн у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії" та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Зазначається, що відтепер "Дія" сама підтягне штрафи з реєстру та одразу сповістить у застосунку.

Раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.

МВС спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП "Інфотех" провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних.

Сервіс вже працює у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.

Згодом сервіс запрацює й в інших містах.

Штрафи за паркування

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив проект закону, який визначає, хто з водіїв та яким чином може користуватись паркувальними місцями для осіб з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що у застосунку "Дія" може з’явитися новий сервіс, який дозволить українцям фіксувати порушення правил паркування за допомогою фото та геолокації. Відповідне рішення розробила команда фіналістів першого державного хакатону Diia.AIContest.

Раніше РБК-Україна розповідало, що порушення правил зупинки та стоянки в Україні караються штрафами, розмір яких залежить від типу порушення. Якщо водій не сплачує їх вчасно, матеріали передаються до виконавчої служби. У такому разі можливі арешт майна, авто або тимчасова заборона на виїзд за кордон.

Також ми писали, що паркування на газонах і тротуарах в Україні заборонене правилами дорожнього руху, а за такі порушення водіям загрожує штраф у розмірі 340 гривень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дія Штрафи
Новини
Аналітика
