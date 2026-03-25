Штрафи за паркування тепер будуть у "Дії": у яких містах вже працює сервіс

Відтепер штрафи за паркування відображатимуться онлайн у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії" та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка .

Зазначається, що відтепер "Дія" сама підтягне штрафи з реєстру та одразу сповістить у застосунку.

Раніше в цифрових сервісах відображалися лише штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі або винесені патрульними. Через це водії не завжди вчасно отримували інформацію про постанови інспекторів з паркування і могли пропустити строки оплати.

МВС спільно з представниками територіальних громад та фахівцями ДП "Інфотех" провело необхідні технічні доопрацювання й налаштування сервісів, щоб забезпечити своєчасне та коректне відображення даних.

Сервіс вже працює у Львові, Житомирі, Хмельницькому, Дніпрі, Дрогобичі, Білій Церкві та Вінниці.

Згодом сервіс запрацює й в інших містах.