Что делать, если старое авто надоело, а на новое нет денег: у вас есть 3 варианта

Часть владельцев меняет автомобиль не потому что он выработал свой ресурс и начал донимать отказами, а потому что машина в семье давно и банально надоела. Бывалые автомобилисты выработали на такой случай несколько рецептов.
О том, как удержаться от траты денег на замену машины только ради любопытства, читайте в материале РБК-Украина.
Если новая машина - не вариант, потому что не хочется лезть в долги, можно попробовать переосмыслить свою нынешнюю. Подскажем, что во внутренней кухне автопроизводителей есть такой термин как "восприятие автомобиля" - это то, как водитель (и пользователь в целом) ощущает машину.
Причем маркетологи имеют в виду восприятие не только всеми органами чувств человека, но и отчасти на подсознательном уровне. Зная это, можно подкорректировать что-то в своей старой машине, чтобы она казалась вам если не новой, то немного другой. Есть несколько направлений действий.
Прежде всего стоит избавиться от всего, что формирует ощущение изношенности. Даже мелкие детали - расшатанные педали, заедающие замки, трещины в обшивке салона, шум выхлопной системы или подвески - портят впечатление. Все эти нюансы следует устранить - и после длительного пользования "разболтанной" машиной она будет казаться другой.
Внешний марафет
Отдайте машину на "эстетическую терапию": обратитесь на профессиональную мойку или в студию, которая специализируется на детейлинге (косметическом уходе). Кузов следует хорошо вымыть и покрыть восковой полиролью. Стекла - обработать антидождём для яркого блеска. Фары и фонари - отполировать, чтобы вернуть их плафонам прозрачность (фары) или первоначальные цвета (фонари).
Также надо обновить пластиковые детали - специальные препараты сделают их ярче (как и боковины шин, кстати). В салоне нужна тщательная уборка, желательно химчистка. Пластик - обновить полиролью или реставраторами.
Если все мелочи в салоне и на кузове будут в полном порядке, даже старая машина засияет.
Попробуйте сделать что-то, что придаст вашему авто уникальный характер. Например, поставьте стильные диски, замените задние фонари на более современные из премиальной версии, добавьте рейлинги на крышу или установите противотуманные фары.
Можно заменить сиденья и дверные карты, использовав такие от более богатой комплектации вашей модели или даже активировать скрытые электронные функции, доступные только в топовых комплектациях.
Иногда интересная техническая новинка, например, как мультимедийный центр с навигатором и сенсорным дисплеем, способна вдохнуть новую жизнь в знакомое авто. Лучший вариант - если эта система будет штатной, просто из более богатой комплектации.
Аудиосистема тоже может изменить общее впечатление - довольно легко и недорого можно улучшить звучание, добавив компонентные динамики, а еще лучше - включив в систему усилитель.
Чтобы пересмотреть свое отношение к собственной машине, стоит сесть за руль другой - попроще или подешевле. Возможно, она будет более новой, но менее функциональной. Обратитесь к кому-то из друзей и устройте тест-драйв в усложненных условиях - по неидеальным дорогам или в плотном городском трафике - а затем сравните ощущения.
Да, это немного манипулятивно, но метод работает: возвращаясь за руль своей машины, вы можете вдруг почувствовать, насколько она удобнее, динамичнее или просто приятнее в повседневном использовании.
Оставьте в стороне ваше страстное желание приобрести что-то новенькое и честно подумайте - откуда взялась эта апатия к старому автомобилю? Вспомните, чем именно когда-то он понравится вам. Возможно, положительные черты до сих пор остались, просто вы их не замечаете?
Сравните с той моделью, о которой сейчас мечтаете: есть ли у нее существенное преимущество, или это просто новое увлечение? Эмоции важны, но покупка машины - это еще и инвестиция, и ее стоит обдумать рационально.
Если сменить авто пока невозможно, можно немного сыграть против собственной влюбленности в "новую" модель - почитайте о ее слабых сторонах. Это поможет сохранить холодную голову и дождаться более удобного момента для покупки.
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При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.