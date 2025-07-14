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За что люди любят плохие автомобили: 5 живых примеров

Понедельник 14 июля 2025 18:00
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За что люди любят плохие автомобили: 5 живых примеров Фото: далеко не всегда мы любим что-то, опираясь на рациональные критерии (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Некоторые из этих машин еще во времена своей молодости тянули за собой шлейф негатива, некоторые приобрели его позже. И все они сегодня - либо предмет культа, либо востребованы как действующее транспортное средство. Как такое могло произойти?

О том, как в наше время можно воспользоваться "неудачными" автомобилями прошлого, читайте в материале РБК-Украина.

За что люди любят плохие автомобили: 5 живых примеровФото: "Запорожец" первого поколения - ЗАЗ-965 (Игорь Широкун, РБК-Украина)

ЗАЗ-965 "Запорожец" (1960 - 1969 гг.)

Над ним смеялись из-за его низкой цены, маленьких размеров, из-за того, что двигатель сзади и из-за того, что он перегревался летом и ломался круглый год и чуть ли не каждую неделю. Прошли годы, открылись границы и выяснилось, что быть предметом всеобщего неуважения - тяжелая участь самого дешевого автомобиля любой страны.

Теперь мы знаем, что на самом деле он был самым большим и богатым среди одноклассников, что цена в 1000 бутылок водки (1800 руб.) действительно была очень неплохой и что в техническом плане ему могли бы позавидовать представители именитых европейских брендов.

И что ломался и грелся он не по собственной вине, а потому, что не имел профессионального сервиса - потому что не хватало в стране на всех СТО. А сегодня мы его любим не за это, а за то, что он - наш, родной.

Единственное что можно вменить "Запорожцу" сегодня - за тысячу бутылок водки хорошо сохранившийся или правильно отреставрированный экземпляр сегодня уже не купить. И за две, и за три тоже.

За что люди любят плохие автомобили: 5 живых примеровФото: в 1998 г. Daewoo Motors создала модель "Ланос" для завоевания мирового рынка. В целом получилось. (Daewoo Motors)

Daewoo Lanos (1998-2017 гг.)

Трудно сказать, почему вдруг в начале второго десятилетия ХХІ ст. Lanos перестал нравиться общественности: от него начали отказываться даже пассажиры бюджетных служб такси. Между тем, чуть раньше "Ланос" аж 16 лет (!) был лидером украинского рынка - доступным и вполне современным автомобилем, причем даже не всегда бюджетного сегмента.

Изначально Lanos был задуман как всемирная модель корейского концерна Daewoo, затем он стал моделью американского концерна General Motors, и производился на заводах GM и партнеров в пяти странах.

Осенью 2008 года Lanos заработало полномасштабное производство модели в г. Запорожье. Причем - под брендами ZAZ i Chevrolet, в зависимости от страны, куда она экспортировалась. Огромная заслуга зазовцев в том, что они удержали баланс доступной цены и приемлемого качества - Lanos безоговорочно стал народным автомобилем.

Еще 5 лет после прекращения производства на ЗАЗе "Ланос" оставался лидером рынка в Украине - только уже вторичного. Из серьезных минусов, которые ему можно предъявить сегодня - отсутствие электронных систем в большинстве комплектаций и старомодный неудобный салон с низкими дверными проемами.

За что люди любят плохие автомобили: 5 живых примеровФото: отдельные экземпляры ЛАЗ-695 и сегодня служат людям (Андрей Хомич)

Автобус ЛАЗ-695 (1956-2002 гг.)

Случайные люди клеймят автобус ЛАЗ львовского производства и как "скотовоз", и как "душегубку", мол, и бензином в нем воняло, и выхлопными газами, и жара в нем, и "кости вытряхивает".

Но кто пользовался ЛАЗами в период их расцвета, знает, что это была быстрая и дружелюбная к пассажирам машина с удобным салоном, и что ничем в нем не воняло. И что его по-особому спроектированная ходовая была мягкой и комфортабельной - особенно если сравнить с некоторыми современными маршрутками.

Между прочим, ЛАЗ-695 в его нескольких модификациях является самым массовым автобусом в Европе.

За что люди любят плохие автомобили: 5 живых примеровФото: педальные автомобили 1960-х были сомнительными с точки зрения нынешних детей (архивное фото)

Педальный Studebaker (1960-1973 гг.)

Уже в ХХІ веке среди автомобильных фанатов стал культовым детский педальный автомобильчик, который продавался в свое время и в украинских магазинах.

С теперешней точки зрения это был суровый и бескомпромиссный транспорт: полностью стальной, тяжелый (15 кг!), неуклюжий на ходу, дорогой (25 руб.), а еще некомфортный и тесный: как только водитель немного подрастал, его колени начинали больно упираться в кромку железного торпедо.

Принципиальный недостаток с точки зрения современных детей - машина не едет сама, она не имеет электромотора и батареи. Зато детям-шестидесятникам приходилось давить две педали - опять же стальные. Интересно, что выпускался педикар на взрослом автозаводе АЗЛК, а внешне подражал американской модели Studebaker Champion 1950 г.

В наше время детские "Студеры" коллекционируют взрослые дяди, хороший экземпляр стоит не менее 1000 долларов, а к услугам тех, кто хочет восстановить эту жемчужину прошлого самостоятельно - полный выбор новодельных запчастей.

За что люди любят плохие автомобили: 5 живых примеровФото: компактный ЛуАЗ-969 был уникальным по сочетанию цены и внедорожных возможностей (ЛуАЗ)

ЛуАЗ-969 "Волынянка" (1966-2002 гг.)

Парадоксальный автомобиль, который с одной стороны был ломким и недолговечным, но с другой - будучи уникальным вездеходом, не имел аналогов и конкурентов. Отчего пользуется спросом и по сей день.

Причем речь идет не о фанатах ретротехники, а о людях, которым этот винтажный вездеход нужен для дела - чтобы ездить там, где может проехать разве что внедорожник ценой в десять раз дороже.

В наше время эту машину очень непросто поддерживать на ходу, но жители горной местности, рыбаки, охотники и путешественники прибегают к имплантации чужеродных моторов, деталей ходовой и салона.

Теперь найти хороший ЛуАЗик в неискаженном состоянии очень непросто, хотя желающих немало, поэтому цены на "Волынянку" кусаются.

Вывод

Народную любовь трудно понять и тем более предугадать. Это касается не только отечественных автомобилей - во многих странах мира в предмет культа часто возносят именно самые простые и невыразительные модели прошлого. Возможно, это мы так извиняемся за то, что не оценили ту или иную модель в ту пору, когда это было для нее важно?

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам, по каким признакам выбирать надежный подержанный автомобиль.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые совершают автомобилисты при выборе типа кузова.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre, Autobild Украина и LAZ-legend.

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