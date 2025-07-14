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За що люди люблять погані автомобілі: 5 живих прикладів

Понеділок 14 липня 2025 18:00
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За що люди люблять погані автомобілі: 5 живих прикладів Фото: далеко не завжди ми любимо щось, спираючись на раціональні критерії (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Деякі з цих машин ще за часів своєї молодості тягнули за собою шлейф негативу, деякі набули його пізніше. І всі вони сьогодні - або предмет культу, або затребувані як діючий транспортний засіб. Як таке могло статись?

Про те, як в наш час можна скористатись "невдалими" автомобілями минулого, читайте в матеріалі РБК-Україна.

За що люди люблять погані автомобілі: 5 живих прикладівФото: "Запорожець" першого покоління - ЗАЗ-965 (Ігор Широкун, РБК-Україна)

ЗАЗ-965 "Запорожець" (1960 - 1969 рр.)

З нього кепкували через його низьку ціну, маленькі розміри, через те, що двигун ззаду і через те, що він перегрівався влітку і ламався цілий рік і мало не що тижня. Минули роки, відкрилися кордони і з’ясувалося, що бути предметом неповаги - важка доля найдешевшого автомобіля будь-якої країни.

Тепер ми знаємо, що насправді він був найбільшим і найбагатшим серед однокласників, що ціна у 1000 пляшок горілки (1800 крб.) справді була дуже непоганою і що в технічному плані йому могли б позаздрити представники іменитих європейських брендів.

І що ламався і грівся він не з власної вини, а тому, що не мав професійного сервісу - бо не вистачало в країні на всіх СТО. А сьогодні ми його любимо не за це, а за те, що він - наший, рідний.

Єдине що можна закинути "Запорожцеві" сьогодні - за тисячу пляшок горілки добре збережений або правильно відреставрований екземпляр сьогодні вже не купити. І за дві, і за три теж.

За що люди люблять погані автомобілі: 5 живих прикладівФото: у 1998 р. Daewoo Motors створила модель "Ланос" для завоювання світового ринку. В цілому вийшло непогано. (Daewoo Motors)

Daewoo Lanos (1998-2017 рр.)

Важко сказати, чому раптом на початку другого десятиліття ХХІ ст. Lanos припинив подобатись громадськості: від нього почали відмовлятись навіть пасажири бюджетних служб таксі. Між тим, трохи раніше "Ланос" аж 16 років (!) був лідером українського ринку - доступним і цілком сучасним автомобілем, причому навіть не завжди бюджетного сегменту.

Спочатку Lanos був задуманий як всесвітня модель корейського концерну Daewoo, потім він став моделлю американського концерну General Motors, і вироблявся на заводах GM і партнерів у п’яти країнах.

Восени 2008 року Lanos запрацювало повномасштабне виробництво моделі у м. Запоріжжі. Причому - під брендами ZAZ i Chevrolet, залежно від країни, куди вона експортувалася. Величезна заслуга зазівців у тому, що вони втримати баланс доступної ціни та прийнятної якості - Lanos беззастережно став народним автомобілем.

Ще 5 років після припинення виробництва на ЗАЗі "Ланос" залишався лідером ринку в Україні - тільки вже вторинного. З серйозних мінусів, які йому можна пред’явити сьогодні - відсутність електронних систем у більшості комплектацій і старомодний незручний салон з низькими дверними прорізами.

За що люди люблять погані автомобілі: 5 живих прикладівФото: окремі екземпляри ЛАЗ-695 і сьогодні служать людям (Андрій Хомич)

Автобус ЛАЗ-695 (1956-2002 рр.)

Випадкові люди таврують автобус ЛАЗ львівського виробництва і як "скотовоз", і як "душогубку", мовляв, і бензином у ньому смерділо, і вихлопними газами, і спека у ньому, і "кістки витрушує".

Але хто користувався ЛАЗами в період їхнього розквіту, знає, що це була швидка і дружня до пасажирів машина із зручним салоном і що нічим у ньому не смерділо. І що його спеціально спроектована ходова була м’якою і комфортабельною - особливо якщо порівняти з деякими сучасними маршрутками.

Між іншим, ЛАЗ-695 у його кількох модифікаціях є наймасовішим автобусом в Європі.

За що люди люблять погані автомобілі: 5 живих прикладів

Фото: педальні автомобілі 1960-х були сумнівними з точки зору теперішніх дітей (архивне фото)

Педальний Studebaker (1960-1973 рр.)

Вже у ХХІ столітті серед автомобільних фанатів став культовим дитячий педальний автомобільчик, який продавався свого часу і в українських магазинах.

З теперішньої точки зору це був суворий і безкомпромісний транспорт: повністю сталевий, важкий (15 кг!), незграбний на ходу, дорогий (25 крб.), а ще некомфортний і тісний: як водій трохи підростав, його коліна починали боляче впиратися у кромку залізного торпедо.

Принциповий недолік з точки зору сучасних дітей - машина не їде сама, вона не має електромотора і батареї. Натомість дітям-шістдесятникам доводилося тиснути дві педалі - знов таки сталеві. Цікаво, що випускався педікар на дорослому автозаводі АЗЛК, а зовні наслідував американську модель Studebaker Champion 1950 р.

В наш час дитячі "Студери" колекціонують дорослі дядьки, гарний екземпляр коштує не менше 1000 доларів, а до послуг тих, хто хоче відновити цю перлину минулого самотужки - повний вибір новоробних запчастин.

За що люди люблять погані автомобілі: 5 живих прикладівФото: компактний ЛуАЗ-969 був унікальним за сполученням ціни і позашляхових можливостей (ЛуАЗ)

ЛуАЗ-969 "Волинянка" (1966-2002 рр.)

Парадоксальний автомобіль, який з одного боку був ламким і недовговічним, але з іншого - будучи унікальним всюдиходом, не мав аналогів і конкурентів. Чому користується попитом і дотепер.

Причому йдеться не про фанатів ретротехніки, а про людей, яким цей вінтажний всюдихід потрібен для діла - щоб їздити там, де може проїхати хіба що позашляховик ціною у десятеро дорожче.

В наш час цю машину дуже непросто підтримувати на ходу, але мешканці гірської місцевості, рибалки, мисливці та мандрівники вдаються до імплантації чужорідних моторів, деталей ходової та салону.

Тепер знайти гарний ЛуАЗик в неспотвореному стані дуже непросто, хоча бажаючих чимало, тож ціни на "Волинянку" кусаються.

Висновок

Народну любов важко зрозуміти і тим більше передбачити. Це стосується не тільки вітчизняних автомобілів - в багатьох країнах світу в предмет культу часто підносять саме найпростіші і невиразні моделі минулого. Можливо, це ми так вибачаємось за те, що не оцінили ту чи іншу модель в ту пору, коли це було для неї важливо?

Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, за якими ознаками обирати надійний вживаний автомобіль.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Autobild Україна та LAZ-legend.

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