Главная » Бизнес » Авто

Что категорически запрещено делать с машиной в мороз: 7 советов, которые спасут ваше авто

Украина, Четверг 05 февраля 2026 15:10
Что категорически запрещено делать с машиной в мороз: 7 советов, которые спасут ваше авто Фото: в мороз для водителей есть 7 важных правил (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Резкий старт или неправильная разморозка стекла в мороз могут серьезно навредить машине, а популярные "лайфхаки" из интернета - стоить немалых денег.

В комментарии РБК-Украина автоэксперт Евгений Муджири объяснил, каких 7 правил должны придерживаться водители зимой, чтобы спасти авто от поломок.

Главное:

  • Стекло: Забудьте про кипяток - горячая вода гарантированно приведет к трещинам.
  • Дворники: Не срывайте их силой; используйте только обогрев или размораживатель.
  • Запуск: Не крутите стартер дольше 5-7 секунд, чтобы не "убить" аккумулятор.
  • Тормоза: Избегайте использования ручного тормоза, чтобы колодки не примерзли.
  • Движение: Не стартуйте резко - дайте смазке в амортизаторах прогреться.
  • Топливо: Держите бак полным хотя бы наполовину, чтобы избежать конденсата.

Фото: 7 главных ошибок водителей зимой (инфографика РБК-Украина)

Правила для водителя в мороз

  • Первое и главное правило - забудьте о чайнике. Горячая вода на лобовое стекло - это гарантированный визит на СТО.

Почему: Это классика ошибок. Из-за критического температурного перепада стекло просто треснет. Замена обойдется гораздо дороже, чем флакон размораживателя.

  • Второе правило - нельзя срывать примерзшие дворники силой.

Почему: Вы либо оторвете резиновую часть ("лезвие"), либо сожжете моторчик привода дворников. Только обогрев стекла или специальный спрей.

  • Третье правило - нельзя крутить стартер "до победного". Если машина не заводится, не надо держать ключ 30 секунд.

Почему: Вы просто "высадите" аккумулятор в ноль и зальете топливом свечи. Крутим максимум 5-7 секунд, затем делаем перерыв.

  • Четвертое правило - не рекомендуется пользоваться ручником (стояночным тормозом) без крайней необходимости.

Почему: Если у вас не электронный ручник, а обычная "ручка", колодки могут просто примерзнуть к барабанам или дискам. Утром вы тронетесь, а колеса не будут крутиться. Зимой лучше оставлять на передаче (P для АКПП).

Что категорически запрещено делать с машиной в мороз: 7 советов, которые спасут ваше авто

Фото: водителям советуют зимой иметь полный топливный бак (инфографика РБК-Украина)

  • Пятое правило - не включайте обогрев стекла и печку на максимум сразу после запуска.

Почему: Кроме риска трещины на стекле, это дает огромную нагрузку на холодный генератор и аккумулятор, который только что отдал всю энергию на запуск. Дайте машине поработать 2 минуты без лишних потребителей.

  • Шестое правило - плохо для машины, когда вы решили резко стартовать с места.

Почему: Замерзшее масло в амортизаторах густое, как пластилин. Первая же большая яма на "холодную" - и стойки потекут.

  • Седьмое правило - не забывайте заправляться и держите бак полным хотя бы наполовину.

Почему: Чем больше воздуха в баке, тем больше там образуется конденсата (воды), который в мороз может забить топливную систему. Полный бак - это спокойствие водителя зимой.

