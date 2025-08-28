ua en ru
Что будет, если сразу не отмыть насекомых с капота и бампера

Четверг 28 августа 2025 08:00
Что будет, если сразу не отмыть насекомых с капота и бампера Фото: малозаметные насекомые иногда могут создать проблему для машины и ее владельца (Игорь Широкун, РБК-Украина)
Автор: Игорь Широкун

Для водителя, часто ездящего по загородным трассам, обильно покрытые разбитыми насекомыми капот и бампер - ничего удивительного. Удивление владельца ждет, когда он видит, что зловредные козявки украшают передок и после мойки с мощными шампунями.

О том, почему следует бояться насекомых, которые бьются о передок и зеркала авто, и что с ними делать, читайте в материале РБК-Украина.

Насекомые на капоте и бампере - в чем вред

Угрозу от мелких насекомых, которых машина встречает своим передком во время летних поездок, автовладельцы часто недооценивают. Потому что во многих случаях они легко смываются и водитель о них забывает. Но бывает и наоборот.

Насекомые, которые в теплое время года разбиваются на капоте, облицовке радиатора, бампере и зеркалах автомобиля, иногда могут остаться на краске навсегда. И более того, эти невинные пятнышки могут нанести серьезный вред кузову автомобиля. Разберемся, почему не стоит откладывать чистку и чем грозит такая беспечность.

Химическая агрессия органики

Тело насекомых содержит кислоты, ферменты и белки, которые при длительном контакте с лакокрасочным покрытием вступают с ним в химическую реакцию. В первую очередь это случается в жару, когда верхний слой лака и краски настолько горячий, что становится мягким и пропускает в себя эти агрессивные вещества.

Но даже без химической агрессии под действием солнца и высоких температур насекомые "прикипают" к поверхности, частично погружаясь в нее.

Если насекомые разъели защитный слой лакокрасочного покрытия, под ним начинает страдать сам металл. В этих микротрещинах скапливается влага, грязь и реагенты с дороги, и в этих местах может начаться коррозия. На это рыжей болезни нужно время, но иногда бывает достаточно и одной зимы - если дороги в вашем регионе достаточно соленые.

Что будет, если сразу не отмыть насекомых с капота и бампераФото: первое правило защиты передка машины от насекомых - отмыть их в течение часа-двух (freepik.com)

Нарушение работы систем безопасности

Щедро укомплектованные современные автомобили могут пострадать из-за насекомых и еще в одном аспекте. Помимо прочего загрязнения могут влиять на работу датчиков, расположенных в передней части автомобиля - в бампере и решетке радиатора.

Как удалить насекомых с капота

Чем дольше насекомые остаются на кузове, тем крепче они "прикипают". Через 1-2 дня их уже нельзя просто смыть водой и обычным шампунем. Приходится использовать специальные очистители, а иногда и механически отскребать загрязнения, что увеличивает риск повреждения краски.

Более цивилизованный (но не менее щадящий) способ - полировка поверхности, при том - так называемая профессиональная, глубокая, со снятием части слоя лака или краски. Но это крайние случаи, и начинать следует не с них.

  • Мойте автомобиль как можно быстрее после поездки по трассе. Свежие наслоения мошкары смываются любым моющим средством.
  • При отсутствии времени - хотя бы опрыскивайте загрязненные участки водой, чтобы размягчить остатки.
  • Используйте специальные средства для удаления застарелых следов насекомых. Такие препараты безопасны для ЛКП и эффективно растворяют органику. Однако опять-таки, застарелые загрязнения даже специальная "химия" может "не взять".
  • Сделайте некий компресс на загрязненные места - положите на эти зоны салфетку (полотенце), смоченную моющим средством. Когда за четверть часа, когда за час, когда за ночь насекомые размягчатся и дозолят себя убрать.
  • Можно попробовать слабый бытовой растворитель типа уайт-спирита. В данном случае он очень эффективен, но после того желательно будет промыть поверхность, чтобы на ЛКП не осталось помутнения.

Не пытайтесь оттереть насекомых сухой тряпкой, жесткой стороной кухонной мочалки, ногтем, палочкой и т.д. - это может оставить царапины.

Как защитить машину от насекомых

Чтобы уменьшить вредное воздействие летающей мелочи на лакокрасочное покрытие, следует заранее позаботиться о защите кузова. Даже обычная восковая полироль (не путать с так называемым "горячим воском" на автомойках) создает барьер, препятствующий проникновению органических агрессоров в слой разогретого ЛКП.

Более действенны современные средства вроде нанополимеров или "жидкого стекла". К тому же с навоскованного кузова любые загрязнения смываются гораздо легче и быстрее.

Главное

Не стоит недооценивать вред от мертвых насекомых на капоте. Нельзя точно сказать, когда они легко смоются, а когда присохнут навсегда. Поэтому чем раньше вы от них избавитесь, тем надежнее сохраните привлекательный внешний вид и долговечность покрытия автомобиля.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, что надо проверить в машине перед дальней дорогой.

А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалыAutobild и Autocar.

