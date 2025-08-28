Що буде, якщо одразу не відмити комах з капота та бампера

Для водія, що часто їздить заміськими трасами, рясно вкриті розбитими комахами капот і бампер - нічого дивного. Подив на власника чекає, коли він бачить, що зловредні козявки прикрашають передок і після мийки з потужними шампунями.

Про те, чому слід боятись комах, які б’ються о передок і дзеркала авто, і що з ними робити, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Комахи на капоті і бампері – у чому шкода

Загрозу від дрібних комах, яких машина зустрічає своїм передком під час літніх поїздок, автовласники часто недооцінюють. Тому що в багатьох випадках вони легко змиваються і водій про них забуває. Але буває і навпаки.

Комахи, які в теплу пору року розбиваються на капоті, облицюванні радіатора, бампері та дзеркалах автомобіля, іноді можуть залишитись на фарбі назавжди. І більше того, ці невинні цятки можуть завдати серйозної шкоди кузову автомобіля. Розберемося, чому не варто відкладати чистку і чим загрожує така безтурботність.

Хімічна агресія органіки

Тіло комах містить кислоти, ферменти та білки, які при тривалому контакті з лакофарбовим покриттям вступають з ним у хімічну реакцію. В першу чергу це трапляється у спеку, коли горішній шар лаку та фарби настільки гарячий, що стає м’яким і пропускає у себе ці агресивні речовини.

Та й навіть без хімічної агресії під дією сонця і високих температур комашки "прикипають" до поверхні, частково занурюючись у неї.

Якщо комахи роз'їли захисний шар лакофарбового покриття, під ним починає страждати сам метал. У цих мікротріщинах скупчується волога, бруд та реагенти з дороги, і в цих місцях може початися корозія. На це рудій хворобі потрібен час, але іноді буває достатньо і однієї зими – якщо дороги у вашому регіоні достатньо солоні.

Фото: найперше правило захисту передка машини від комах –відмити їх протягом години-двох (freepik.com)

Порушення роботи систем безпеки

Багато укомплектовані сучасні автомобілі можуть постраждати через комах і ще в одному аспекті. Крім іншого забруднення можуть впливати на роботу датчиків, розташованих у передній частині автомобіля – у бампері та решітці радіатора.

Як видалити комах с капота

Чим довше комахи залишаються на кузові, тим міцніше вони "прикипають". Через 1-2 дні їх вже не можна просто змити водою та звичайним шампунем. Доводиться використовувати спеціальні очищувачі, а іноді й механічно відшкребати забруднення, що збільшує ризик пошкодження фарби.

Більш цивілізований (але не менш щадний) спосіб - полірування поверхні, при тому - так зване професійне, глибоке, із зняттям частини шару лака чи фарби. Але це крайні випадки, і починати слід не з них.

Мийте автомобіль якнайшвидше після поїздки трасою. Свіжі нашарування мошкари змиваються будь-яким миючим засобом.

За відсутності часу - хоча б обприскуйте забруднені ділянки водою, щоб розм'якшити залишки.

Використовуйте спеціальні засоби для видалення застарілих слідів комах. Такі препарати безпечні для ЛКП та ефективно розчиняють органіку. Проте знов-таки, застарілі забруднення навіть спеціальна "хімія" може "не взяти".

Зробіть такий собі компрес на забруднені місця - покладіть на ці зони серветку (рушник), змочену миючим засобом. Коли за чверть години, коли за годину, коли за ніч комахи розм’якшаться і дозолять себе прибрати.

Можна спробувати слабкий побутовий розчинник типу уайт-спіриту. В даному випадку він дуже ефективний, але після того бажано буде промити поверхню, щоб на ЛФП не залишилося помутніння.

Не намагайтеся відтерти комах сухою ганчіркою, жорсткою стороною кухонної мочалки, нігтем, паличкою тощо - це може залишити подряпини.

Як захистити машину від комах

Щоб зменшити шкідливий вплив літаючої дрібноти на лакофарбове покриття, слід заздалегідь подбати про захист кузова. Навіть звичайна воскова поліроль (не плутати з так званим "гарячим воском" на автомийках) створює бар’єр, що перешкоджає проникненню органічних агресорів в шар розігрітого ЛКП.

Більш дієві сучасні засоби на кшталт нанополімерів чи "рідкого скла". До того ж із навощеного кузова будь-які забруднення змиваються набагато легше і швидше.

Головне

Не варто недооцінювати шкоду від мертвих комах на капоті. Не можна точно сказати, коли вони легко змиються, а коли присохнуть назавжди. Тому чим раніше ви їх позбудетеся, тим надійніше збережете привабливий зовнішній вигляд і довговічність покриття автомобіля.