Секрет мастеров: 2 простых шага продиагностировать кондиционер в машине за 5 минут

Такое капризное устройство как автомобильный кондиционер подводит тогда, когда он больше всего нужен - в жаркие дни. Сэкономить время и деньги иногда поможет простейшая диагностика, которую можно выполнить собственными силами.
О том, как без всякого инструмента несколькими простыми действиями проверить кондиционер в авто, читайте в материале РБК-Украина.
Автомобильный кондиционер - это не просто комфорт в жару, но и важный элемент безопасности, поскольку создает благоприятные условия для концентрации внимания водителя. Поэтому коли уж такое устройство есть в машине, его следует поддерживать в рабочем состоянии.
Если система охлаждения работает неэффективно, ее можно предварительно продиагностировать самостоятельно, обращая внимание на температуру трубок, которые направляются к компрессору в моторном отсеке.
При чем здесь трубки? Дело в принципе работы системы охлаждения воздуха. Он базируется на сжатии специального теплоносителя - хладагента (фреона), который меняет собственную температуру при изменении давления.
К фильтру-осушителю (белому вертикальному цилиндру) или компрессору кондиционера (массивному горизонтальному цилиндру, от которого тянется также ремень привода) идут две трубки - как правило они серебристые алюминиевые:
Обе трубки помогут прояснить ситуацию с системой кондиционирования, если хотя бы приблизительно определить их температуру.
Перед диагностикой:
- Запустите двигатель.
- Включите кондиционер в режим охлаждения.
- Дайте ему поработать 10-15 минут.
- Прикоснитесь рукой к трубкам (осторожно!) или используйте инфракрасный термометр.
С кондиционером все в порядке, если:
Кондиционер не в порядке, если:
- Проверить, работает ли вентилятор радиатора под капотом;
- Очистить радиатор-конденсор под капотом от пыли, сухих листьев и насекомых;
- Убедиться, что нет видимых трещин или масляных пятен на трубках. Это признак утечки, однако, она не всегда заметна;
- Проверить состояние ремня компрессора. Точнее, его может просто не быть, если он оборвался из-за износа.
Самодиагностика помогает выявить проблему, но ее устранение лучше доверить профессионалам. Так что если трубки имеют ненормальную температуру, а охлаждение воздуха в салоне слабое - это однозначный сигнал, что система нуждается в профессиональной диагностике.
Заправка фреоном, проверка герметичности и тестирование компрессора - это уже операции для СТО. Причем лучше не обращаться в мини-мастерские, которые только заправляют систему хладагентом (фреоном), не определяя причину потери фреона и не устраняя ее.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.