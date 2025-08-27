ua en ru
Секрет мастеров: 2 простых шага продиагностировать кондиционер в машине за 5 минут

Среда 27 августа 2025 14:00
UA EN RU
Секрет мастеров: 2 простых шага продиагностировать кондиционер в машине за 5 минут Фото: чтобы кондиционер в машине выполнял свои функции, его следует время от времени обслуживать, а то и ремонтировать (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

Такое капризное устройство как автомобильный кондиционер подводит тогда, когда он больше всего нужен - в жаркие дни. Сэкономить время и деньги иногда поможет простейшая диагностика, которую можно выполнить собственными силами.

О том, как без всякого инструмента несколькими простыми действиями проверить кондиционер в авто, читайте в материале РБК-Украина.

Диагностика через трубки

Автомобильный кондиционер - это не просто комфорт в жару, но и важный элемент безопасности, поскольку создает благоприятные условия для концентрации внимания водителя. Поэтому коли уж такое устройство есть в машине, его следует поддерживать в рабочем состоянии.

Если система охлаждения работает неэффективно, ее можно предварительно продиагностировать самостоятельно, обращая внимание на температуру трубок, которые направляются к компрессору в моторном отсеке.

При чем здесь трубки? Дело в принципе работы системы охлаждения воздуха. Он базируется на сжатии специального теплоносителя - хладагента (фреона), который меняет собственную температуру при изменении давления.

Какие трубки помогут с диагностикой кондиционера

К фильтру-осушителю (белому вертикальному цилиндру) или компрессору кондиционера (массивному горизонтальному цилиндру, от которого тянется также ремень привода) идут две трубки - как правило они серебристые алюминиевые:

  • Тонкая трубка (высокого давления, (10 - 20 кг/см) - подает жидкий хладагент к внутреннему блоку;
  • Толстая трубка (низкого давления, 1,5 - 3,0 кг/см) - возвращает газообразный хладагент обратно к компрессору.

Обе трубки помогут прояснить ситуацию с системой кондиционирования, если хотя бы приблизительно определить их температуру.

Секрет мастеров: 2 простых шага продиагностировать кондиционер в машине за 5 минутФото: две заветные трубки кондиционера выглядят более-менее одинаково на всех авто (Игорь Широкун, РБК-Украина)

Как проверить работу кондиционера в авто

Перед диагностикой:

- Запустите двигатель.

- Включите кондиционер в режим охлаждения.

- Дайте ему поработать 10-15 минут.

- Прикоснитесь рукой к трубкам (осторожно!) или используйте инфракрасный термометр.

С кондиционером все в порядке, если:

  • Толстая трубка холодная (порядка 5 - 15 градусов). Иногда на ней даже виден конденсат - микрокапли влаги.
  • Тонкая трубка теплая или горячая (порядка 50 - 70 градусов). Она передает жидкий хладагент (фреон) под высоким давлением, из-за чего тот нагревается.

Кондиционер не в порядке, если:

  • Обе трубки теплые. Это говорит о недостаточном уровне хладагента или неисправности компрессора;
  • Толстая трубка не холодная. Имеем признаки загрязнения фильтра-осушителя или утечки фреона (самая распространенная причина);
  • Температура трубок одинаковая. Негерметичность системы и из-за этого - отсутствие или недостаток в ней хладагента (фреона);
  • Тонкая трубка очень горячая. Похоже на перегрузку системы лишним фреоном, проблемы с радиатором-конденсором;
  • Обе трубки горячие. Что-то не в порядке с компрессором;
  • Иней на тонкой трубке. Избыток фреона или неисправность клапана;
  • Иней на толстой трубке. Недостаток фреона или засорение радиатора-испарителя.

Что можно сделать самостоятельно

- Проверить, работает ли вентилятор радиатора под капотом;

- Очистить радиатор-конденсор под капотом от пыли, сухих листьев и насекомых;

- Убедиться, что нет видимых трещин или масляных пятен на трубках. Это признак утечки, однако, она не всегда заметна;

- Проверить состояние ремня компрессора. Точнее, его может просто не быть, если он оборвался из-за износа.

Важно

Самодиагностика помогает выявить проблему, но ее устранение лучше доверить профессионалам. Так что если трубки имеют ненормальную температуру, а охлаждение воздуха в салоне слабое - это однозначный сигнал, что система нуждается в профессиональной диагностике.

Заправка фреоном, проверка герметичности и тестирование компрессора - это уже операции для СТО. Причем лучше не обращаться в мини-мастерские, которые только заправляют систему хладагентом (фреоном), не определяя причину потери фреона и не устраняя ее.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, когда лучше не включать кондиционер в автомобиле.

А о том, что делать, если кондиционер в авто неприятно пахнет, мы рассказывали в нашем отдельном материале.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.

