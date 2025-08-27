Секрет майстрів: 2 простих кроки продіагностувати кондиціонер у машині за 5 хвилин

Такий примхливий пристрій як автомобільний кондиціонер підводить тоді, коли він більше всього потрібен - у спекотні дні. Зекономити час і гроші іноді допоможе найпростіша діагностика, яку можна виконати власними силами.

Про те, як без жодного інструменти кількома простими діями перевірити кондиціонер в авто читайте в матеріалі РБК-Україна .

Діагностика через трубки

Автомобільний кондиціонер - це не просто комфорт у спеку, а й важливий елемент безпеки, оскільки створює сприятливі умови для концентрації уваги водія. Тому коли вже такий пристрій є в машині, його варто підтримувати у робочому стані.

Якщо система охолодження працює неефективно, її можна попередньо продіагностувати самостійно, звертаючи увагу на температуру трубок, які прямують до компресора у моторному відсіку.

До чого тут трубки? Справа у принципі роботи системи охолодження повітря. Він базується на стисканні спеціального теплоносія – холодоагента, який змінює власну температуру при зміні тиску.

Які трубки допоможуть з діагностикою кондиціонера

До фільтра-осушувача (білого вертикального циліндра) або компресора кондиціонера (масивного горизонтального циліндра, від якого тягнеться також ремінь приводу) йдуть дві трубки – як правило вони сріблясті алюмінієві:

Тонка трубка (високого тиску, (10 - 20 кг/см) - подає рідкий холодоагент до внутрішнього блоку;

Товста трубка (низького тиску, 1,5 - 3,0 кг/см) - повертає газоподібний холодоагент назад до компресора.

Обидві трубки допоможуть прояснити ситуацію з системою кондиціонування, якщо хоча б приблизно визначити їхню температуру.

Фото: дві заповітні трубки кондиціонера мають більш-менш однаковий вигляд на всіх авто (Ігор Широкун, РБК-Україна)

Як перевірити роботу кондиціонера в авто

Перед діагностикою:

- Запустіть двигун.

- Увімкніть кондиціонер у режимі охолодження.

- Дайте йому попрацювати 10–15 хвилин.

- Доторкніться рукою до трубок (обережно!) або використайте інфрачервоний термометр.

З кондиціонером все гаразд, якщо:

Товста трубка холодна (порядку 5 - 15 градусів). Іноді на ній навіть видно конденсат - мікрокраплини вологи.

Тонка трубка тепла або гаряча (близько 50 - 70 градусів). Вона передає рідкий холодоагент (фреон) під високим тиском, через що той нагрівається.

Кондиціонер не в порядку, якщо:

Обидві трубки теплі. Це говорить про недостатній рівень холодоагенту або несправність компресора;

Товста трубка не холодна. Маємо ознаки забруднення фільтра-осшувача або витік фреону (найпоширеніша причина);

Температура трубок однакова. Негерметичність системи і через це - відсутність або нестача у ній холодоагента (фреона);

Тонка трубка дуже гаряча. Схоже на перевантаження системи зайвим фреоном, проблеми з радіатором-конденсором;

Обидві трубки гарячі. Щось негаразд з компресором;

Іній на тонкій трубці. Надлишок фреона чи несправність клапана;

Іній на товстій трубці. Нестача фреона чи засмічення радіатора-випарника.

Що можна зробити самостійно

- Перевірити, чи працює вентилятор радіатора під капотом;

- Очистити радіатор-конденсор під капотом від пилу, сухого листя та комах;

- Переконатися, що немає видимих тріщин або масляних плям на трубках. Це ознака витоку, проте, вона не завжди помітна;

- Перевірити стан ременя компресора. Точніше, його може просто не бути, якщо він обірвався через знос.

Важливо

Самодіагностика допомагає виявити проблему, але її усунення краще довірити професіоналам. Тож якщо трубки мають ненормальну температуру, а охолодження повітря в салоні слабке - це однозначний сигнал, що система потребує професійної діагностики.

Заправка фреоном, перевірка герметичності та тестування компресора - це вже справа для СТО. Причому краще не звертатись у міні-майстерні, які тільки заправляють систему холодоагентом (фреоном), не визначаючи причину втрати фреона і не усуваючи її.