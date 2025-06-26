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Раскрыты подробности о самом мощном суперкаре Lamborghini в истории

Четверг 26 июня 2025 15:25
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Раскрыты подробности о самом мощном суперкаре Lamborghini в истории Фото: раскрыты подробности о самом мощном суперкаре Lamborghini истории (audi-mediacenter.com)
Автор: Константин Широкун

Самый мощный суперкар Lamborghini могут представить до конца лета. По данным источников, Lamborghini в августе на Пеббл-Бич привезет лимитированный суперкар, который станет самым мощным в ее истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Supercar Blog.

Модели пророчат название Fenomeno - "феномен" на итальянском и испанском языках. Его Lamborghini застолбила весной этого года, зарегистрировав торговую марку в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза.

Что известно о силовой установке

Технически новая модель будет базироваться на Lamborghini Revuelto, оснащаемой гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового атмосферного V12 с тремя электромоторами. Однако Fenomeno станет самым мощным Lamborghini из когда-либо созданных. Следовательно, инженеры внесут изменения, чтобы отдача превысила 1015 лошадиных сил, которые система развивает на Revuelto.

Новинка может стать ответом Ferrari SF90 XX. То есть минимальной планкой, от которой будут отталкиваться в Lamborghini, могут стать 1030 сил.

При этом enomeno не станет копией Revuelto. Один из привилегированных клиентов Lamborghini, которым уже довелось увидеть новинку, отметил, что ее дизайн брали из самых знаковых моделей марки.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Lamborghini продала единственный выпущенный суперкар Egoista за 117 млн долларов. Итальянские инженеры построили эксклюзивную модель в 2013 году для заводской коллекции концептов.

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