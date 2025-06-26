Розкриті подробиці про найпотужніший суперкар Lamborghini в історії

Найпотужніший суперкар Lamborghini можуть представити до кінця літа. За даними джерел, Lamborghini у серпні на Пеббл-Біч привезе лімітований суперкар, який стане найпотужнішим у її історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Supercar Blog .

Моделі пророкують назву Fenomeno – "феномен" італійською та іспанською мовами. Його Lamborghini застовбила навесні цього року, зареєструвавши торгову марку у Відомстві інтелектуальної власності Європейського Союзу.

Що відомо про силову установку

Технічно нова модель буде базуватись на Lamborghini Revuelto, що оснащується гібридною силовою установкою на базі 6,5-літрового атмосферного V12 з трьома електромоторами. Однак Fenomeno стане найпотужнішим Lamborghini з будь-коли створених. Отже, інженери внесуть зміни, щоб віддача перевищила 1015 кінських сил, які система розвиває на Revuelto.

Новинка може стати відповіддю Ferrari SF90 XX. Тобто мінімальною планкою, від якої відштовхуватимуться в Lamborghini, можуть стати 1030 сил.

При цьому enomeno не стане копією Revuelto. Один із привілейованих клієнтів Lamborghini, яким уже довелося побачити новинку, зазначив, що її дизайн брали з найзнаковіших моделей марки.