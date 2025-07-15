Скрипят тормоза? Всегда ли это опасно, и когда бить тревогу: советы водителям

Тормоза скрипят и это нормально?

Тормоза пищат всегда - просто обычно мы этого не слышим. С технической точки зрения скрип или писк тормозов явление абсолютно естественное, ведь звук - это вибрации, которые сопровождают сам процесс торможения.

Во время торможения колодка буквально "прилипает" к тормозному диску (барабану) на короткий миг, затем отрывается и колесо проворачивается на какую-то тысячную долю оборота, тогда снова "прилипает"... И это повторяется сотни или тысячи раз за секунду.

В определенном диапазоне частот такие повторяющиеся контакты начинают звучать как писк.

Чтобы устранить эти звуки, инженеры пытаются сместить частоту вибраций в ту зону, которая недоступна для человеческого слуха. Именно поэтому современные колодки имеют:

- скошенные края фрикционной поверхности;

- проточки поперек накладки;

- шумоподавляющие пластины сзади;

- пружины, скобы и грузики в нужных точках.

Фото: один из рецептов избавиться от скрипа при торможении - заменить диски и колодки на детали одной марки (unsplash.com)

Так почему они все же скрипят?

Даже на исправном авто могут возникать скрипы, если антишумовые элементы не работают должным образом. Вот самые распространенные причины:

- Колодки низкого качества - дешевые или неправильно изготовленные.

- Новые колодки еще не притерлись к диску - звук исчезает после нескольких сотен километров.

- Несоответствие материалов диска и колодок. Иногда бывает нужна замена одного из компонентов, чтобы все они были одного бренда и одной линейки.

- Износ или коррозия и потеря антискрипных элементов - пружин, грузиков, пластин и т.д.

- Полный износ колодки. В результате по диску (барабану) работает уже металл, а не фрикционный материал. На некоторых колодках есть специальный металлический сигнализатор, который начинает скрежетать раньше, чем фрикционная накладка окончательно сотрется.

- Грязь или камешки в механизме. Даже мелкая частичка может создать скрежет.

- Заклинивание колодки из-за ржавчины или грязи на направляющих. Проблема лечится разборкой и очисткой.

- Дефекты диска. Трещины, искривления или неровности диска сначала провоцируют писк, а затем приводят к разрушению детали, заклиниванию колеса на скорости, развороту машины и аварии.

- Неправильно затянутые болты колеса. Да, неравномерно или с чрезмерным усилием затянутые колесные болты (гайки) вызывают деформацию диска - тормозного!

Вывод

Тормоза - одна из самых надежных систем автомобиля, которая долго не отказывает даже на очень изношенном, неухоженном автомобиле. Поэтому если уж она начинает подавать такой откровенный сигнал тревоги, как писк, стоит на него немедленно отреагировать - не откладывайте, сразу отправляйтесь на диагностику.

Чаще всего ничего критического не обнаруживается, однако вполне возможно, что возникла проблема. Например, изношенная до металла одна колодка может указывать на неисправность суппорта, а это уже чревато серьезными расходами и рисками.